Marche des étudiants

Les nouveaux bacheliers non orientés de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) réunis en collectif dénonçaient, hier, leur situation. Ils sont 1 346 étudiants à n’être pas encore orientés. Ces jeunes disent ne vouloir qu’avoir une chance de poursuivre leurs études.

Ils ont commencé à alerter depuis quelques semaines. Ils ont déjà tenu trois points de presse sans avoir eu de réponses favorables à leur requête. Ils se sont fortement mobilisés cette fois-ci, avec des diplômés venus de Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, etc., pour se faire entendre et avoir de gain de cause. A la limite de la menace, ils promettent de passer à la vitesse supérieure, la prochaine fois.

‘’On déplore cette situation. Nous voulons que l’Etat nous aide. Nous sommes ses fils et nous avons travaillé pour obtenir ce diplôme. Nos camarades préparent les examens, même si nous avons leur soutien’’.