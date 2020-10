Au niveau du marché interbancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, a baissé de 18,4 milliards en un mois. Le bulletin mensuel des statistiques de septembre 2020, publié avant-hier par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), montre qu’il est ressorti à 189,4 milliards pendant la période sous-revue.

Le bulletin mensuel des statistiques de septembre 2020 de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) révèle que sur le marché monétaire régional, le montant moyen des soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications s'est établi à 3 391,5 milliards. Ceci, contre 3 484,0 milliards en août 2020, soit une baisse de 2,7 %. ‘’Ces adjudications sont réalisées depuis le 27 mars 2020 à taux fixe, à savoir le taux d'intérêt minimum de soumission aux appels d'offres, qui a été ramené à 2,0 % depuis le 24 juin 2020. Au niveau du marché interbancaire de l'UEMOA, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, a baissé de 18,4 milliards en un mois, en ressortant à 189,4 milliards, en septembre 2020. Le taux moyen pondéré de ces opérations est ressorti à 3,04 %, contre 2,91 % le mois précédent’’, renseigne le document rendu public avant-hier.

Au titre du compartiment à une semaine, la BCEAO indique que le volume moyen des opérations s’est situé à 113,1 milliards en septembre 2020, après 143,4 milliards un mois plus tôt. Le taux d’intérêt moyen sur ce guichet est ressorti en hausse, s'établissant à 2,68 % en septembre 2020, contre 2,65 % le mois précédent. ‘’Les données provisoires issues de l'enquête sur les conditions de banque révèlent une baisse des taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de septembre 2020. En effet, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen calculé à l'échelle de l'union, est ressorti à 6,6 %, contre 6,8 % le mois précédent. Quant au taux de rémunération des dépôts de la clientèle, il s’est situé à 5,0 % au cours du mois sous-revue, contre 4,9 % le mois précédent’’, rapporte la Banque centrale.

Il convient de noter qu’au cours de la période sous-revue, l'indicateur du climat des affaires s’est légèrement redressé par rapport au mois précédent, dans le prolongement de la tendance observée depuis mai 2020. Ceci, en rapport avec les effets des politiques publiques mises en place pour soutenir l’activité économique dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19. Toutefois, en dépit de l’amélioration notée, la même source relève que l’indicateur global du climat des affaires se maintient encore en dessous de sa moyenne de long terme dans la plupart des pays de l’union.

‘’Bien qu’en redressement, les activités commerciales et de services sont demeurées en dessous de leurs niveaux observés à la même période de 2019. Ainsi, l'indice du chiffre d'affaires dans les services marchands a reculé de 0,2 % sur un an, après une baisse de 1,4 % le mois précédent. Quant à l'indice du chiffre d'affaires dans le commerce de détail, il a affiché une baisse de 1,8 % en septembre 2020, contre un repli de 4,3 % en août 2020. En revanche, la production industrielle a progressé de 1,2 % en septembre 2020, contre une baisse de 0,4 % le mois précédent’’, explique la BCEAO.

Sur la base des données officielles, le taux d'inflation ressortirait, sur un an, à 2,9 %, à fin septembre dernier, après une réalisation de 3,3 % le mois précédent. La décélération du rythme de progression du niveau général des prix en septembre 2020 est imprimée, d’après la Banque centrale, notamment par les composantes ‘’alimentation’’ et ‘’boissons alcoolisées’’. Dont, la contribution globale à l'inflation totale est ressortie à 2,3 points de pourcentage, contre 2,6 points de pourcentage en août 2020, en lien avec une détente des prix des huiles alimentaires et des légumes frais, notamment en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

MARIAMA DIEME