Le collectif Noo Lank a invité hier, les populations à participer massivement à la marche d’aujourd’hui vendredi, pour exiger la libération de Guy Marius Sagna.

Noo Lank sera de nouveau dans la rue, aujourd’hui. Elle a prévu de tenir une marche de protestation pacifique pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. Elle est prévue sur l’itinéraire Porte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar-Poste Médina. Pour les membres du collectif qui ont fait face à la presse hier, tous les Sénégalais doivent se mobiliser pour donner un signal fort aux autorités. Pour cette fois, le rappeur Thiat estime qu’il n’y a aucune excuse valable pour empêcher les citoyens de sortir montrer leur ‘’indignation’’ et se battre pour la libération de Guy Marius Sagna. ‘’Il est en prison pour nous, donc c’est à nous de le faire sortir. Nous lançons un appel solennel à tous les Sénégalais d’ici et d’ailleurs, que tout le monde s’habille en rouge’’, formule le membre du groupe Keur Gui. Pour ceux qui ne pourront pas assister à la marche, faute de disponibilité, une autre initiative n’est pas exclue. Le collectif les invite à marquer leur solidarité avec Guy Marius Sagna et de se dresser contre la hausse du prix de l’électricité par des klaxons à l’heure du rassemblement. ‘’Nous demandons aussi à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer d’exprimer leur indignation par le port de brassard rouge’’, préconise Fadel Barro.

Les membres du collectif ne comptent pas cependant dépendre de l’autorité préfectorale pour tenir leur manifestation. ‘’Nous n’attendons aucune autorisation pour tenir cette marche. Nous avons avisé l’autorité, il n’a qu’à prendre ses responsabilités et venir encadrer. Qu’il le fasse ou pas, nous sortirons, nous irons à cette marche’’, avertit Thiat. Mieux, Daouda Guéye précise qu’ils n’ont demandé aucune autorisation, mais ont plutôt introduit une déclaration auprès de l’autorité compétente. Les membres du collectif pensent, par conséquent, qu’il revient aux autorités administratives de prendre des dispositions nécessaires pour encadrer cette manifestation.

Acharnement contre Guy

Le collectif est parallèlement convaincu que le Sénégal a besoin de personnes engagées comme Guy Marius Sagna dans un contexte, disent-ils, marqué par la volonté du régime du président Macky Sall de faire payer aux Sénégalais la gestion catastrophique des ressources du pays, à travers des hausses de prix tous azimuts. ‘’Les ménages sénégalais qui croulent déjà sous le poids de difficultés comme le chômage de leurs enfants, la peur liée à l’insécurité ambiante, se voient aujourd’hui davantage accablés par la hausse injustifiée des prix de l’électricité, du riz, de l’huile, du ciment et ce n’est pas encore fini’’, dénonce l’ex-coordonnateur du mouvement Y en a marre.

Les camarades de Guy Marius Sagna n’ont pas manqué de revenir sur les différents combats menés par l’activiste. Ils ont entre autres listé l’affaire des animateurs polyvalents de la case des Tout-Petits, les ex-travailleurs du PCCI, la lutte contre les Accords de partenariats économiques…Ce qui fait dire à Thiat, que Guy Marius Sagna est celui qui a crié au voleur et s’est retrouvé à en prison. ‘’La place qu’occupe Guy Marius Sagna devrait être celle de certains ministres qui ont fini de voler l’argent de ce pays et qui ont été épinglés par les corps de contrôle de l’Etat.

C’est à eux d’être emprisonnés’’, fulmine Thiat. Qui refuse de comprendre la détention de Guy Marius dans une cellule pour terroriste. ‘’Quel acte a-t-il posé pour être dans cette situation ? Ils étaient 09 à être arrêtés le même jour pour les mêmes faits et il demeure le seul en détention. Ce qui veut dire que c’est un acharnement contre sa personne. Et l’Etat ne nous donne pas les véritables raisons de sa détention’’, fustige le rappeur.

