Après le riz, le ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale vient d’attribuer les marchés de l’huile et du sucre, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Loin de la controverse, les services de Mansour Faye continuent de dérouler leur mission, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Selon nos sources, le ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale a procédé à l’attribution des marchés de l’huile et du sucre, conformément à l’avis de commande publique publié le 1er avril.

Ainsi, pour ce qui concerne l’huile, le ministère compte s’approvisionner dans ledit produit auprès d’une dizaine de fournisseurs, pour un montant global de 10 457 910 000 F CFA. Dans le détail, c’est l’entreprise Sardi qui remporte le gros lot, avec 5 250 000 000 F CFA. Elle est suivie par Wagué Agrobusiness et Sait pour un montant de 1 050 000 000 F CFA chacune.

D’après toujours nos sources, les entreprises Cosedi et Comses ferment le quintet de tête, avec chacune une enveloppe de 630 000 F CFA. Ces dernières entreprises sont suivies par les sociétés ADN Group et ABC Suarl qui viennent respectivement avec 577 500 000 et 525 000 000 F CFA. Enfin, ferment la marche Siegem SA, AZ Challenge et Global Traders qui gagnent successivement des lots de 174 240 000, 169 920 000 et 147 000 000 F CFA.

Pour ce qui est de l’entreprise publique Sonacos, elle s’en tire avec une enveloppe de 254 250 000 F CFA.

En ce qui concerne le marché du sucre, Sardi arrive encore en tête avec 3 450 000 000 F CFA. Suivie de Saci Distribution Sarl avec un pactole de 1 380 000 000 F CFA, d’ADN Group avec 690 000 000 FCFA, d’ABC SUARL avec 621 000 000 F CFA. Ensuite, viennent Dakar Distribution Denrées avec une enveloppe de 414 000 000 F CFA et enfin la Compagnie sucrière sénégalaise qui ferme le podium avec 331 022 500 F CFA.

Au total, ce dernier marché coûtera 6 886 022 500 F CFA. Tout s’est déroulé dans les meilleures conditions de transparence, conformément aux dispositions du décret n°2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics.

M. AMAR