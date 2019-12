Marches Publics

Un renforcement de la loi régissant la passation des marchés publics. C’est ce que recommande le Forum citoyen. Ladite organisation de la société civile, dans une déclaration rendue publique hier, déclare avoir travaillé sur une évaluation de la législation sur les marchés publics d’un certain nombre de pays, au niveau mondial, dont le Sénégal, en collaboration avec l’Institut pour le développement de la liberté d’information (Idfi) de Géorgie. L’outil, base de ce travail, intitulé ‘’Indice des marchés publics transparents (Impt), a été élaboré dans le cadre d’un projet financé par la fondation Open Society Institute (Osi) et mis en œuvre par six organisations de pays différents, dont des sections de Transparency International.

Le package, selon l’organisation, comprend 64 indicateurs inspirés des meilleures pratiques à travers le monde (Ue, Ocde, Omc, Norme standard de données sur la commande publique ouverte (Ocds), entre autres. Le score de chaque pays est compris entre 0 et 100 %. Le résultat pour le Sénégal révèle, selon le Forum citoyen, un score de 74,76 %, qui correspond, en référence à l’échelle, à une bonne conformité aux normes. ‘’Ce résultat est d’autant plus intéressant qu’il fait une évaluation du degré de conformité des différentes phases du processus de passation des marchés publics, d’une part, et une évaluation du degré de conformité de ce même processus par rapport à certains principes, d’autre part’’.

...Le seul bémol est qu’il ressort de cette évaluation que le maillon faible dans le processus sénégalais reste la transparence qui se situe entre 40 et 50 %, en termes d’accès aux informations sur la passation et l’exécution des marchés publics. Selon le Forum citoyen, si le Sénégal disposait d’une loi sur l’accès à l’information et d’une loi sur la protection des lanceurs d’alerte, ce score aurait évolué, de manière significative, à 85,7 %. Soit un bond de presque 11 %.

Concernant la loi sur l’accès à l’information, il relève que le ministère en charge de la Bonne gouvernance pilotait des travaux allant dans ce sens. Aux dernières nouvelles, note-t-il, ce travail serait finalisé et la proposition de projet de loi serait dans le circuit pour son approbation par l’autorité avant d’être transmis pour vote. Pour le Forum citoyen, le plaidoyer dans ce sens ne sera jamais assez jusqu’à l’adoption d’une telle loi au Sénégal. Ainsi, il invite les autorités à accélérer le processus pour l’adoption d’une telle loi. Au-delà des marchés publics, une loi sur l’accès à l’information, comme beaucoup d’autres, constitue une exigence de transparence dans la gestion des affaires publiques et sa bonne application permettrait de hisser le Sénégal aux meilleurs standards internationaux, en termes de bonne gouvernance.