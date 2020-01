Le ministère des Sports a organisé un atelier de mise à niveau sur les marchés publics pour les membres de son département, hier, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor. La cérémonie a été présidée par le ministre des Sports, Matar Ba.

L’atelier de mise à niveau sur les marchés publics destiné aux agents du ministère des Sports a été l’occasion pour Matar Ba de leur rappeler l’importance de la transparence de la gestion des budgets mis à leur disposition. Selon le ministre des Sports, la bonne exécution des procédures de passation des marchés par ses subordonnées permet de limiter sa responsabilité. ‘’Je suis souvent cité dans la presse après audit de l’Autorité de régulation des marchés publics. L’autorité de tutelle est la première personne indexée, même en cas de mauvaise gestion de ses préposés. Après les rapports de l’Armp, je suis souvent interpellé, si un gestionnaire d’un stade ou un chef de service régional du sport ne respecte pas les procédures d’exécution ou de passation des marchés publics. Or, il y a une question de responsabilité individuelle. La vérité, c’est que le chef de service est responsable dans l’exécution du budget mis à sa disposition’’, a-t-il indiqué.

Le ministre exhorte donc ses collaborateurs à veiller davantage sur la transparence, en évitant de travailler dans la légèreté. ‘’Il faut toujours penser à celui qui vous a fait confiance. Je ne doute pas de votre loyauté et de votre engagement pour relever les défis qu’on vous a confié. Je veux juste vous rappeler qu’il vous faut beaucoup plus d’attention. C’est ce qui vous permet de travailler en toute transparence et de bien gérer convenablement les commandes publiques’’, a ajouté le maire de Fatick.

Pour le patron des Sports du Sénégal, cet atelier constitue une aubaine pour son département de mettre à niveau tous ses responsables et agents impliqués dans la gestion budgétaire, dans le but de prendre en compte les observations des corps de contrôle et de préparer les mécanismes d’attribution et l’exécution des marchés de réhabilitation des stades et autres services. ‘’Face à l’accroissement des besoins des populations, la complexité des situations, les exigences accrues des citoyens qui interpellent, de plus en plus, les agents du système doivent se mettre en cause pour se conformer aux règles d’éthique du code des marchés publics. La mise en œuvre exige une parfaite maitrise des règles’’, souligne Matar Ba.

Le ministre des Sports a aussi rappelé que cet atelier de mise à niveau constitue une occasion de mieux cerner les règles et procédures édictées par le code des marchés publics pour assurer la mise en œuvre des programmes fixés dans l’exécution du budget programme du secteur du Sport.

OUMAR BAYO BA