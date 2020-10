Mariage précoce

La problématique des mariages précoces était, hier, au cœur des discussions, lors d’un panel organisé à Kaolack, dans le cadre de la Journée internationale de la fille. D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), il est ressorti du diagnostic des participants que les causes principales de ces mariages précoces sont : la pauvreté, les croyances religieuses, les grossesses précoces, entre autres.

A en croire l’informaticienne Anta Dièye, les chiffres officiels montrent que les régions les plus touchées sont Kolda avec un taux de 68 %, suivie de Matam (57 %) et Kaolack avec 39 %. Cette journée a été instituée en 2012, notamment pour marquer la différence entre les revendications des femmes et celles des filles.

‘’Les revendications des femmes portent souvent sur l’excision, la grossesse précoce, l’exploitation, les travaux domestiques, alors que les filles ont par exemple des préoccupations liées à leur droit à l’éducation’’, a fait savoir le directeur régional de Plan International, Pape Sidi Diop.