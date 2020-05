Le Sénégal n’a pas encore donné son feu vert pour l’utilisation de l’Artemisia. Le protocole validé par le comité scientifique est sur la table du ministère, en attendant les résultats des essais thérapeutiques.

La découverte de l’Artemisia dans la lutte contre le coronavirus a soulevé un grand débat dans le monde. Madagascar a proposé un remède développé par l’Institut malgache de recherches appliquées : le Covid-organics (CVO) conçu à base de la plante d’Artémisia annua et d’autres plantes médicinales. Depuis, beaucoup d’encre coule sur ce ‘’remède miracle’’.

Hier, docteur Marie Khemess Ngom a clarifié les choses. Ces feuilles de l’Artemisia, précise-t-elle, existent au Sénégal, même s’il n’y en a pas beaucoup. Mais, poursuit-elle, leurs effets sont différents. Il y en a de curatif, les autres ont d’autres effets. ‘’Nous connaissons cet arbre, parce que quand on a éliminé la nivaquine, c’est ce qu’on utilise sous le nom d’artemisiline. Mais quand on l’a utilisé contre le paludisme, nous avons remarqué que ses effets n’étaient pas importants, parce que la maladie ne diminuait pas. Alors, on l’a retiré par un décret. On ne va pas dire que l’Artemisia venu de Madagascar n’est pas bon. Nous faisons des essais thérapeutiques et c’est là qu’on jugera, après, de son efficacité ou non. Les gens spéculent sur cela, sans parler avec les responsables de la santé du pays. Nous ne fermons la porte à personne’’, indique la directrice de la Santé.

Selon le président malgache Andry Rajoelina, ce remède peut autant guérir que prévenir la Covid-19. C’est ainsi qu’à travers une conversation par visio-conférence, le président Macky Sall a manifesté l’intérêt du Sénégal à disposer de quelques échantillons, en vue d’un test sur ses malades, sans écarter la possibilité de passer une commande, si cela s’avère concluant. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a lui dépêché un avion spécial à Antananarivo pour s’approvisionner en Covid-organics. Il se chargera en même temps de convoyer les cartons offerts par la Grande Île aux pays de l’Afrique de l’Ouest. C’est ainsi que le Sénégal recevra ses doses en préventif et en curatif.

Le jeudi 7 mai, les membres du comité scientifique pour la rédaction du protocole de recherche sur le Covid-Organics malgache et les extraits de plantes du Sénégal ont remis aux autorités sanitaires leurs conclusions, fruits de deux à trois semaines de travail. Le coordonnateur du comité scientifique, Pr. Daouda Ndiaye, souhaite que le Covid-Organics soit sécurisé, avant qu’il ne soit mis à la disposition des populations. ‘’Le protocole de recherche sur l'Artemisia a été validé et déposé au ministère de la Santé et de l'Action sociale par une quinzaine d'experts et spécialistes en médicaments, pharmacopée et botanique. On félicite la qualité du protocole, puisque toute la procédure de rédaction a été respectée. Maintenant, est-ce que du côté du ministère de la Santé, les décideurs sont en mesure de faire tout ce que les scientifiques ont proposé pour qu'on s'accorde sur tout ?’’, s'est-il interrogé au sortir d’une réunion à laquelle il avait convié ses pairs sur les aspects règlementaires de l’utilisation du CVO.

De toutes les façons, les membres du comité de rédaction souhaitent que le protocole de recherche soit validé et finalisé en moins de deux semaines par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une validation qui permettra de mettre le Covid-Organics à la disposition des populations. ‘’Cependant, il faut qu'on s'accorde sur tous ces détails, d'ici quelques jours. Mais le premier pas a été franchi. Nous avons proposé un protocole, en vue d’un essai thérapeutique sur la plante et d’autres extraits de plantes sénégalaises’’.

VIVIANE DIATTA