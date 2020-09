La commune de Mbao veut du concret, concernant l’aménagement de son marigot. Elle demande, par ailleurs, le respect de l’histoire, quant à la départementalisation de Keur Massar.

L’Etat du Sénégal semble vouloir tenir compte des doléances des populations de Mbao. Vendredi dernier, une délégation de l’Agence de développement municipal (ADM), accompagnée du maire de la commune, a procédé à une visite guidée du marigot (Grand Mbao, Petit Mbao et Kamb). Elle a permis de faire les constats nécessaires, en attendant un prochain déplacement des autorités à Mbao Peulh.

Selon le secrétaire général de l’ADM, le président Macky Sall a donné des instructions pour un aménagement inclusif et concerté avec les populations. Toutefois, la Plateforme pour le développement durable de Mbao (PDDM) et celle de la Commune de Mbao suggestions (CMS) émettent des réserves.

‘’Malgré cette visite des techniciens de l’Agence de développement à Mbao qui suscite l’espoir d’une prise en compte du marigot dans les plans Orsec et DLCI (urgence et court terme), les populations, au travers de ces deux plateformes, ne décolèrent pas. Elles attendent des autorités du concret, dans un très court terme, à savoir le dragage et l’aménagement du marigot en amont et en aval. Sans quoi, elles se réservent le droit de trouver des solutions populaires et endogènes pour le marigot de Mbao’’, expliquent-elles dans un communiqué conjoint.

Le 13 septembre 2020, les plateformes ont démenti l’information selon laquelle un investissement sérieux avait été fait pour la gestion du marigot. Elles ont, par la même occasion, attiré l’attention du gouvernement sur la menace qui guette le patrimoine immatériel de Mbao, à cause de la brèche sur le front de l’océan Atlantique.

‘’Mbao a enfanté Keur Massar’’

Par ailleurs, un autre aspect s’ajoute aux préoccupations des Mbaois. En effet, la départementalisation de Keur Massar, annoncée par le président de la République, est incomprise. De l’avis du coordonnateur de la PDDM, Guirane Diène, ‘’sans populisme, ni chauvinisme, Mbao vient de mourir de sa belle mort. L’érection d’une région, d’une province ou d’un département doit être sous-tendue par une histoire, un vécu, une identité… Mbao a ‘enfanté’ Bankhass devenu Keur Massar dans les années 1980’’. Les plateformes ne comprennent pas ‘’le zapping’’ d’une commune qui a été le lieu de décision de la communauté léboue du Cap-Vert.

‘’Cette départementalisation, une vieille doléance du département en général qui date de 2006. Mais il s’est toujours posé le problème du choix du chef-lieu de département. Keur Massar est une commune dérivée de Mbao. C’est en quelque sorte une extension de Mbao. Donc, le problème est que si le département s’appelle Keur Massar, historiquement, il n’aura pas de paternité, ni d’identité ; et c’est une manière de laisser Mbao en rade. Ceci est un autre combat qui viendra un peu plus tard, puisque le président a évoqué des séances de travaux préalables. C’est sûr qu’on va y revenir’’, renchérit le vice-coordonnateur Babacar Guèye.

Pour l’heure, les plateformes annoncent que des voix plus autorisées se prononceront sous peu, pour donner la position de Mbao quant à la dénomination du futur département.

EMMANUELLA MARAME FAYE