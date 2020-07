La région de Matam a été la dernière étape de la tournée de la délégation du ministre de l’éducation nationale à l’intérieur du pays. Un tour effectué dans les établissements du primaire, du moyen et du secondaire a renseigné sur le strict respect du protocole sanitaire mis en place par l’académie qui, par ailleurs, bénéficiera d’une carte scolaire plus élargie.

A l’école élémentaire Matam 2, l’émotion était palpable, à l’arrivée de la délégation du ministère de l’Education nationale. Les potaches, dans une parfaite alchimie gestuelle, avaient souhaité la bienvenue à Mamadou Talla, lui qui y a fait ses humanités. La vue des salles de classe lui a rappelé un chapelet de beaux souvenirs. ‘’Je suis gagné par l’émotion, car c’est ici que j’ai fait mon cursus primaire. Je remercie l’inspecteur d’académie de m’avoir permis de revisiter cette école qui est la mienne’’, a-t-il déclaré. Avant de faire certaines annonces.

En effet, la région de Matam va bénéficier de 10 nouveaux établissements scolaires, 5 collèges et 5 lycées. Le ministre l’a annoncé aux autorités de la région. ‘’Le président Macky Sall a décidé d’élargir la carte scolaire dans cette région. Il a octroyé, cette année, plus de 5 nouveaux lycées, plus de 5 collèges. Malheureusement, la pandémie nous a retardés. Les marchés sont déjà attribués, les entreprises sont prêtes pour qu’on puisse élargir cette carte, sans oublier les abris provisoires où on va faire beaucoup, en termes de murs et de classes’’, renseigne-t-il.

En outre, la part belle sera faite aux sciences et techniques, avec l’implantation prochaine, à Ourossogui, d’un lycée d’intégration nationale pour l’équité et la qualité (Linec). ‘’Au niveau du Sénégal, il n’y a que 3 Linec, et Matam aura son Linec où les élèves seront en internat. Ce sera un lycée spécialement orienté vers les sciences et les techniques. Donc, Matam est bien dotée’’, ajoute-t-il.

La délégation, accompagnée du gouverneur de région, de l’inspecteur de l’académie et autres acteurs du système éducatif, a fait le tour des établissements moyens et secondaires pour un même constat : les cours se déroulent normalement. ‘’Matam est la dernière des 14 régions que j’ai visitées. J’ai tenu à venir constater de visu les conditions de déroulement des enseignements-apprentissages dans ma région natale. Je voulais vérifier par moi-même les échos favorables venant de Matam et je dois reconnaitre que je suis plus que rassuré. Dans tous les établissements scolaires où nous sommes passés, le protocole sanitaire a été respecté. Le port du masque est respecté et surtout la distanciation physique est observée dans les salles de classe. C’est le lieu de saluer et de féliciter les enseignants qui ont fait preuve de courage et de patriotisme au moment où il le fallait.’’

Le ministre sur les classes intermédiaires

La reprise des cours, pour les 17 590 élèves concernés dans l’académie de Matam, se déroule, pour l’heure, en toute quiétude, à part la stigmatisation dont avait fait l’objet les enseignants, au début de la reprise, rappelle Djibril Doumbouya, Secrétaire général régional du Saems, représentant du G7 dans la délégation. ‘’Nous nous félicitons de ce que nous avons constaté, parce que si tout n’a pas été pris en charge, du moins, l’essentiel, les enseignements n’allaient pas démarrer. Les cours ont repris, parce que le dispositif est en place et le protocole sanitaire bien observé. Le seul souci était la stigmatisation dont avaient été victime les enseignants à leur arrivée. Une réaction de la communauté que nous comprenons, puisque la plupart des enseignants venaient des foyers de la pandémie. Heureusement que tout est rentré dans l’ordre aujourd’hui’’.

Au sujet de la mesure définissant le passage des élèves dans les classes intermédiaires, le ministre a évoqué le souci d’équité, pour justifier la mesure. ‘’Cette année n’est pas une année pédagogique normale. C’est une année particulière. Nous avons pris en compte cela, dès le début de la crise, en mettant le focus sur les classes d’examen. Et pour les autres classes intermédiaires, nous avons, comme dans les autre pays, installé le dispositif ‘Apprendre à la maison’. Et heureusement qu’au niveau de l’élémentaire, avant la pandémie, sur trois compositions, les deux avaient été déjà faites.

Il ne restait qu’un seul trimestre. Et ce trimestre, le dernier, n’a de trimestre que de nom, puisqu’il dure en réalité un mois et demi à deux mois. Et au moyen-secondaire, nous avions déjà fait le premier semestre ; il n’en restait qu’un seul et il ne dure pas en réalité 6 mois. Alors nous avons décidé de nous baser sur les moyennes de ces élèves au premier semestre pour déterminer le passage en classe supérieure : la moyenne de 04.5/10 pour l’élémentaire et 09/20 pour le moyen-secondaire. Nous allons donner également la chance aux élèves qui n’avaient pas la moyenne de faire des recours et ces recours seront étudiés du 5 au 12 novembre, pour assurer leur passage’’, a-t-il précisé.

Djibril Ba