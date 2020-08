Le drapeau du Sénégal flotte à présent sur les tous nouveaux locaux du poste frontalier mixte de Koundel de la commune de Nabadji Civol. La police et la douane opéreront ensemble dans un bâtiment implanté tout près du fleuve Sénégal.

L’attente a duré plus de deux années. Le village de Koundel étrenne désormais son poste frontalier mixte. L’inauguration de cet édifice, d’une valeur de 70 millions F CFA, construit par le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) dans ce village situé à quelques encablures de la Mauritanie, a fait naitre un sentiment de sécurité auprès des populations locales. Ces dernières, malgré le contexte de la pandémie de la Covid-19 et les besoins des travaux champêtres liés à l’hivernage, ont fait le déplacement jusqu’aux berges du fleuve Sénégal, pour assister à l’inauguration du poste.

La délégation officielle, conduite par le gouverneur de région et le coordonnateur du Puma, a pu mesurer tout l’intérêt des populations pour le nouvel édifice. Le chef du village faisait montre de reconnaissance : ‘’Nous sommes totalement satisfaits de la construction de ce poste frontalier. C’était une demande sociale et nous ne pouvons que vous remerciez. Notre village Koundel Ouest est séparé de l’autre partie est par le fleuve, mais nous sommes des parents, nous formons un même peuple, même si l’autre partie se trouve sur le sol mauritanien.’’

Le chef de l’Exécutif régional, Mouhamadou Moctar Watt, abondant dans le même sens, soutiendra : ‘’Monsieur le Coordonnateur, vous êtes revenu encore à Matam, après des dons pour la riposte contre la Covid-19, pour nous livrer cet édifice, ce joyau devrais-je dire, destiné aux composantes des forces de sécurité et de défense que sont la police de l’air et des frontières et l’administration des douanes. Soyez-en remercié.’’

En effet, l’implantation de ce poste frontalier à Koundel parait pertinent et assez stratégique, dans une zone disposant d’une bande frontalière de plus de 200 km, comme l’a rappelé le gouverneur au coordonnateur du Puma. ‘’En nous livrant ce beau bâtiment, c’est tout un message que vous nous livrez. Le message de l’engagement du chef de l’Etat de veiller au bon maillage sécuritaire au niveau de notre territoire national. En nous livrant ce bâtiment, vous venez mettre à notre disposition, nous, acteurs territoriaux de la région de Matam, une infrastructure dont on avait besoin. C’est une infrastructure qui remplit un rôle essentiellement important, au vu de la position géographique de notre circonscription, mais également si on fait référence au contexte sécuritaire de la sous-région. Nous sommes une région frontalière. Cela suffit pour montrer la présence des acteurs sécuritaires, car le contexte sous-régional est aujourd’hui marqué par la menace djihadiste’’, a-t-il déclaré devant l’importante délégation venue assister à la cérémonie d’inauguration.

Et de conclure : ‘’Cette infrastructure va participer à sécuriser les flux entrant et sortant à partir de Koundel.’’

Ainsi, pour justifier le choix du site du poste frontalier, Moussa Sow, Coordonnateur du Puma, dira : ‘’Situé entre deux grandes villes du pays voisin et en face d’un village mauritanien Koundel Mauritanie qui dispose d’un poste frontalier à équidistance du poste de Matam et de Gourel Oumar Ly, Koundel a été longtemps un point de passage très fréquenté, permettant de rallier Matam qui est à moins de 30 km. C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires, la coordination nationale a inscrit le poste frontalier de Koundel au rang des priorités, compte tenu de sa position stratégique et de la densité des mouvements dans cette localité.’’

Le joyau flambant neuf est un bâtiment R+1 qui accueillera à la fois les éléments de la police des frontières et ceux de la douane. ‘’Cette infrastructure mixte équipée, composée de bureaux au rez-de-chaussée et de logements à l’étage, va abriter les services de la police des frontières et ceux de la douane’’, précise le patron du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers.

Ce joyau, évalué à 70 millions de nos francs, va définitivement assurer le mouvement des personnes et des biens des populations du village de Koundel et ses environs. Sa position l’isole un peu des habitations. Il est à près de 2 km du centre du village. Cependant, avec des appareils solaires et les équipements installés, les agents affectés trouveront d’assez bonnes conditions pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour renforcer ce sentiment, le Puma a aussi procédé à la pose de la première pierre du poste frontalier de Sadel, village de la commune de Bokidiawé, distant de Koundel d’une trentaine de kilomètres.

Djibril Ba