Les feux de brousse continuent d’être un véritable fléau pour les populations de la région de Matam. L’an dernier, 5 522 hectares du tapis herbacé avaient été dévastés par 17 cas d’incendie de forêt.

Chaque année, après la saison des pluies, les feux de brousse causent d’énormes dégâts dans les villages et hameaux de la région de Matam. Cette année pourrait s’inscrire dans la même ligne que les précédentes, si des actions fortes ne sont pas entreprises. Le CRD spécial sur la campagne de lutte contre les feux de brousse convoqué par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, semble s’inscrire dans cette dynamique. ‘’Par la grâce de Dieu, l’hivernage 2020 a été fortement pluvieux, entrainant ainsi un important développement du tapis herbacé. Cela présage une recrudescence des feux de brousse qui risque d’être violents et dévastateurs sur l’ensemble du territoire national’’, alerte le ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall.

En effet, les pluies ont été particulièrement abondantes et les récoltes fructueuses. Actuellement, les herbes sont toutes sèches, constituant une proie à la moindre flamme. D’où l’appel à la vigilance du ministre : ‘’Il s’agit, aujourd’hui, de nous mobiliser dans la préservation des ressources forestières contre les feux de brousse et les autres formes de dégradation. Pour cela, j’invite nos braves femmes, à qui je rends un hommage mérité, et notre vaillante jeunesse à participer activement à l’ardent combat contre le redoutable fléau des feux de brousse qui ravage tout sur son passage : fourrage, produits alimentaires, bois, sols, infrastructures, greniers, équipements, animaux domestiques et sauvages, plantes médicinales et même, hélas, parfois des vies humaines.’’

Il a rappelé qu’en dépit de la kyrielle de mesures prises l’année dernière, les cas de feu de brousse ont été assez nombreux. ‘’La région de Matam occupe une place de choix dans la stratégie nationale et le dispositif de riposte mis en place par mon département. L’année dernière, malgré les actions préventives mises en œuvre à travers l’organisation de cinq réunions de comité de développement, l’ouverture de 420 km de pare-feu, la diffusion de 18 émissions radio, l’animation de 81 séances d’information, éducation et communication et la mobilisation de 204 comités de vigilance, la région de Matam a enregistré 17 cas de feu qui ont décimé 5 522 ha du tapis herbacé. Cette année, plus de 200 km de pare-feu seront ouverts ou réhabilités par la Direction des eaux et forêts en partenariat avec ses partenaires.

Un feu de brousse se déclenche à Mbellone

Mobiliser toutes les énergies pour éradiquer le phénomène des feux de brousse, est un pari loin d’être gagné. En effet, au moment où le ministre de l’Environnement procédait au lancement de la campagne de lutte contre les feux de brousse, un cas a été confirmé non loin d’Ourossogui, au village de Mbellone plus exactement. Une péripétie qui a poussé Abdou Karim Sall à écourter les échanges avec les acteurs pour se rendre sur les lieux..

Djibril Ba