La campagne de reboisement initiée par le ministère de l’Environnement bat son plein dans la région de Matam où, en 48 heures, près de 6 000 arbres ont été plantés. La tournée de trois jours, qui a démarré dans la commune d’Agnam, jeudi dernier, a vu la forte mobilisation de la jeunesse locale, à travers l’implication de 55 associations sportives et culturelles.

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable est dans le nord du pays. C’est dans le cadre de la campagne nationale de reboisement lancée depuis quelques semaines. A cette occasion, les pépinières de l’inspection régionale des eaux et forêts sont fortement mises à contribution. Les localités d’Agnam, de Thilogne et de Dabia, et celles de Matam, Ourossogui et Kanel ont rivalisé d’ardeur dans le reboisement, mercredi et jeudi. Des initiatives qui ont été encadrées et soutenues par des autorités, comme l’a constaté Abdou Karim Sall.

‘’C’est une satisfaction, au vu de l’engagement que j’ai noté des autorités administratives, des chefs de service, des maires et les populations qui ont bien compris la territorialisation des politiques publiques fortement recommandée par Son Excellence, le Président de la République’’, s’est-il félicité devant un parterre d’autorités locales avec, à leur tête, le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt.

Ce sentiment de satisfaction s’est renforcé au fil de sa visite dans différentes localités. A Agnam Goly, village de la commune d’Agnam Civol située à 60 km au nord de Ourossogui, le maire, Farba Ngom, avait mobilisé jeunes et femmes pour donner un cachet particulier à la cérémonie d’ouverture de la campagne de reboisement dans la région. ‘’Si le choix s’est porté sur Agnam Goly, c’est parce que les jeunes du village sont venus nous présenter un ambitieux projet visant à renouer avec les bonnes habitudes de plantations’’, a fait savoir le député-maire à la délégation.

Un honneur plongé dans les schémas de la réciprocité, puisque le ministre a profité de la cérémonie pour faire une annonce qui fera plaisir aux amis de la nature. ‘’C’est un honneur, un plaisir de l’annoncer ici à Agnam-Goly, ce village situé dans la commune des Agnams, parce que c’est un programme historique et c’est la première fois, depuis les indépendances, qu’un président élu exprime autant d’ambition dans le cadre du reverdissement du Sénégal. Le chef de l’Etat a pris la décision de classer, dans les jours à venir, 75 000 hectares de forêts dont 32 000 dans la région de Matam’’, a-t-il révélé.

La délégation, après avoir planté des arbres dans le village hôte de la cérémonie de lancement, s’est rendue à la pépinière de Thilogne. Dans cette commune pilote, les porteurs du projet ‘’Thilogne ville verte’’ ont soutenu avoir planté 2 165 arbres depuis la mise sur pied du projet en 2016 dont 865 fruitiers. Une prouesse remarquée par le ministre de l’Environnement. Lequel a vivement félicité les initiateurs du projet ‘’Thilogne ville verte’’ avant de l‘ériger en exemple dans la région de Matam.

Les autorités religieuses ont exprimé une nette approbation de la revitalisation de la nature. Elles promettent d’accompagner la campagne de reboisement. A l’étape d’Ourossogui, le marabout de la ville s’est joint à la délégation pour planter son arbre. ‘’Nous ne sommes pas loin de 6 000 arbres plantés depuis hier dans la région. Les choses sont en train de se dérouler dans d’excellentes conditions. Les populations sont en train de faire des demandes de plants au niveau des pépinières existantes dans la région. Je suis satisfait de voir les populations soutenir la vision du chef de l’Etat’’, s’est réjoui Abdou Karim Sall.

Sur l’axe Ourossogui - Matam, le maire de la ville a déjà entamé le reboisement des rebords de la route. La campagne de reboisement se poursuivra ce samedi dans le département de Kanel et sera clôturée dans la commune natale du ministre de l’Environnement.

Djibril Ba