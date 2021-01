Matam s'est bien installée dans le peloton de tête des régions du Sénégal les plus touchées par la deuxième vague de la Covid-19. Les communes de Ourossogui et de Matam, séparées de moins de 10 km, cristallisent l'essentiel des cas enregistrés dans la circonscription. Cette situation alarmante a été l'élément déclencheur de l'action préventive entamée par la section départementale de Matam de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer).

Ainsi, durant les deux jours du week-end dernier, ils se sont déployés dans les différentes localités pour distribuer des masques et des kits sanitaires. Yoro Farba Sy, le coordonnateur, et ses camarades ont tenu à apporter leur pierre à l'édifice d'une forteresse contre la pandémie.

"Le chef de l'État Macky Sall, depuis l'apparition du premier cas de Covid, n'a pas cessé de poser des actes pour endiguer pandémie. C'est ainsi que la Cojer nationale, avec à sa tête Moussa Sow, a engagé l'ensemble des jeunesses républicaines à s'impliquer avec efficacité dans la lutte. D'où les grandes actions de dons organisées un peu partout dans le pays. C'est parce que notre pays est frappé par une deuxième vague qui gagne timidement le terrain de notre terroir, Matam. C'est pourquoi nous, Convergence des jeunesses républicaines, avons pris l'initiative de contribuer à l'effort de guerre, en effectuant des journées de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires, ces 2 et 3 janvier", fait-il savoir.

10 000 masques et plus de 50 cartons de savon

La participation de la Cojer départementale de Matam à l'effort de guerre va donc se traduire par une distribution massive de kits sanitaires dans notamment les deux communes cibles prioritaires.

En effet, les communes de Matam et Ourossogui sont durement touchées par la deuxième vague de contamination au coronavirus. Des masques et du savon seront distribués dans les lieux de grande affluence. "Ces dons sont composés essentiellement de 10 000 masques, 50 cartons de savon, 50 cartons d'eau de javel, 30 cartons de gel et 31 cartons de détergent. Dans les communes de Ourossogui et Matam où il est noté plus de cas de Covid, la Cojer va effectuer des opérations de distribution et de sensibilisation dans les marchés et les gares routières. Les hôpitaux de ces deux localités vont recevoir un lot capital de kits sanitaires. Les opérations vont se poursuivre dans toutes les autres communes du département", renseigne le patron de la jeunesse départementale de l'APR.

La situation inquiète de plus en plus les autorités. Les radios communautaires sont mises à contribution pour accentuer la sensibilisation. Mais sans résultat probant. Les statistiques des nouvelles contaminations ne cessent d'aller crescendo. Et pourtant, dans les rues, rien ne laisse croire que la région est devenue un foyer du coronavirus. Dans les artères, les personnes se promenant sans masque se serrent la main sans aucune forme de respect des gestes barrières. Les forces de l'ordre en sous-effectif sont confrontées à de réelles difficultés pour faire respecter le port obligatoire du masque dans les lieux publics.

Le pire est à craindre, sans le changement de comportement des populations face à cette pandémie qui a déjà fait 3 décès depuis sa première apparition dans le périmètre régional, le mois de juin dernier.

Djibril BA