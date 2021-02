A plus de 700 km de la résidence d’Ousmane Sonko, les militants et sympathisants du Pastef de la commune de Ourossogui se sont mis en ordre de bataille, sans violence, mais avec fermeté, pour défendre leur leader dans cette affaire de présumé viol. Lors d’un point de presse, ils ont invité les autorités religieuses à sortir de leur silence pour dissuader le régime en place, afin d’éviter que le pays sombre dans le chaos.

Rien de ‘’l’affaire Sonko’’ n’échappe aux militants convaincus du Pastef de la commune de Ourossogui et du département de Matam. Ces patriotes éparpillés dans la 11e région rappellent le poids électoral de leur leader dans le bastion de l’APR, pour justifier leur ‘’obligation’’ de se mêler au concert de protestations et de manifestations de soutien à Ousmane Sonko. Lors du point de presse tenu par la coordination communale dirigée par Malick Cissé, le message de solidarité a été clair : ‘’Tout le monde est au courant que le Pastef était arrivé deuxième, lors de la dernière élection présidentielle. Après cette échéance, d’autres Sénégalais d’ici et d’ailleurs se sont joints à nous pour soutenir Ousmane Sonko. Et ces citoyens ne vont pas accepter qu’on sacrifie leur leader’’, martèle Dame Sène.

La section départementale du Pastef de Matam avait initialement donné rendez-vous à ses membres à la place de l’Indépendance de Ourossogui. Mais ils ont été invités à quitter les lieux par les forces de l’ordre. L’interdiction de rassemblements dans les lieux publics avait été avancée comme argument. Finalement, c’est dans une maison que les militants et sympathisants de Sonko s’étaient retrouvés pour aussi fustiger le ‘’complot’’ dont serait victime Ousmane Sonko. ‘’Nous n’userons pas de la violence, mais nous ne croiserons pas les bras, si on veut mettre notre leader en prison. C’est le lieu de lancer un appel aux marabouts. Ils doivent intervenir, en raisonnant le régime, avant qu’on atteigne une situation de non-retour’’, lance le porte-parole.

Les derniers développements de cette affaire ont fini de convaincre les militants du Pastef de la commune de Ourossogui que leur leader est victime de complot. Ils ne seront pas en reste dans le combat pour laver l’honneur de leur mentor. Abdoulaye Cissokho, chargé de communication de la section locale, et ses camarades n’ont pas usé de la violence pour exprimer leur frustration. ‘’Nous nous sommes réunis ici pour manifester notre désapprobation à la tentative de liquidation politique de notre leader Ousmane Sonko’’, précise-t-il d’emblée, avant de poursuivre pour soutenir que leur engagement aux côtés de leur responsable politique reste intact.

‘’Nous voulons aussi rappeler à notre leader Ousmane Sonko que nous lui renouvelons notre confiance. Nous sommes avec lui et nous resterons avec lui dans ces durs moments d’épreuves qu’il est en train de traverser. Ce dont nous sommes convaincus, est que ces épreuves vont le grandir ; il en sortira grandi, sans aucun doute. C’est parce que tout grand homme passera forcément par ces épreuves’’, déclare-t-il.

Djibril Ba