La rencontre amicale internationale Sénégal-Mauritanie, initialement prévue hier au stade Lat Dior de Thiès, a été annulée pour cause de Covid-19. Huit membres de la délégation mauritanienne ont été testés positifs au coronavirus.

La pandémie Covid-19 n’a pas fini de faire des ravages. Elle a encore sévi chez les sportifs, en imposant le report in extremis du match amical international Sénégal-Mauritanie dont le coup d’envoi était prévu à 19 h, hier, au stade Lat Dior de Thiès.

L’annonce a été faite par la Fédération sénégalaise de football. L’instance dirigeante du football sénégalais a sorti un communiqué à 14 h, dans lequel elle évoque que huit membres de la délégation de la Mauritanie ont chopé le coronavirus, à l’issue des tests effectués, conformément au protocole sanitaire de la Fédération internationale de football association (Fifa) et de la Confédération africaine de football (Caf).

‘’La Fédération sénégalaise de football a le regret d’annoncer l’annulation du match amical international devant opposer le Sénégal à la Mauritanie, ce 13 octobre à Thiès, après concertation entre les deux parties et la Caf. En effet, à l’issue des tests Covid-19, conformément aux protocoles sanitaires de la Fifa et de la Caf, huit membres de la délégation de la Fédération mauritanienne de football ont été malheureusement reconnus positifs. La FSF exprime toute sa solidarité à son homologue sœur de la Mauritanie et souhaite prompt rétablissement aux personnes infectées’’, lit-on dans le texte.

La rencontre amicale internationale Sénégal - Mauritanie s’inscrivait dans le cadre de la préparation de la double confrontation Guinée-Bissau - Sénégal comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2022. Ce match devait également permettre à Aliou Cissé de travailler encore sur la composition d’une nouvelle équipe, en perspective des prochaines échéances.

La construction d’un nouveau groupe de performance est imposée par la lourde défaite (1-3) concédée par Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers, en match amical, vendredi dernier, au complexe sportif du Prince Abdallah de Rabat (Maroc) contre les Lions de l’Atlas. Le sélectionneur des Lions avait construit un nouveau 11 de départ sans le gardien Edouard Mendy, le défenseur Kalidou Koulibaly et l’attaquant Sadio Mané.

La rencontre avortée d’hier devait aussi permettre au Sénégal de se relever du revers enregistré face aux Marocains et de conserver son statut de première nation africaine. Son annulation compromet le maintien du rang de l’équipe nationale de football du Sénégal dans le Ranking mondial. Ses poursuivants comme l’Algérie, le Nigeria, la Tunisie peuvent se rapprocher ou le dépasser, en cas de succès.

OUMAR BAYO BA