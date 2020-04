La Coalition des organisations de la société civile mauritanienne, réunie au sein du Global Financial Facility - un processus de financement mondial pour la santé – organise, du 7 au 9 avril en cours, une campagne de sensibilisation contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Jusqu’ici, la Mauritanie a réalisé 79 tests de Covid-19 dont 6 cas positifs et 73 négatifs. Parmi les 6 cas testés positifs, il y a 3 guéris, 1 décès et 2 en cours de traitement dans un état jugé stable, selon le ministère mauritanien de la Santé. On peut dire que ce sont les résultats d’une gestion précoce de la maladie. La Mauritanie a pris le taureau par les cornes en fermant, dès l’annonce de la maladie, ses frontières aériennes, maritimes et terrestres. D’autres mesures ont également été prises pour barrer la route à la Covid-19.

Pour donner de l’écho à cette lutte, une campagne de sensibilisation vient d’être lancée par les autorités du pays. Elle est une initiative de la coalition de la société civile mauritanienne avec l’appui du Global Financial Facility (GFF) et ce, dans les trois ‘’wilayas’’ (régions) de Nouakchott. La plateforme des acteurs non étatiques qui soutient cette action, a mis à la disposition des organisations de la société civile des vivres au profit de 900 familles nécessiteuses au niveau de la banlieue de Nouakchott.

Cette initiative a été appuyée par le Commissariat aux Droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile. Une vingtaine de véhicules a été mobilisée pour les besoins de cette campagne de sensibilisation dirigée par les animateurs formés à cet effet. Elle vise les points de vente des produits alimentaires et les points de ramassage des ordures où des consignes d’hygiène et le respect de la distanciation sociale seront donnés pour éviter la transmission du coronavirus.

À en croire la coalition de la société civile, cette campagne a été financée, en partie, sur fonds propres par des organisations de la société civile avec l’appui de la Plateforme des acteurs non étatiques. Selon les organisateurs, ‘’la lutte contre cette pandémie aux ramifications internationales exige la conjugaison des efforts de toutes les forces vives du pays’’. On se rappelle que le patronat mauritanien s’est très tôt signalé, en mobilisant près de 2 milliards de F CFA en soutien aux efforts de l’Etat mauritanien dans sa lutte contre la propagation de la Covid-19.

Ibou Badiane, correspondant en Mauritanie