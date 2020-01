Les conditions météorologiques défavorables notées ces derniers jours, avec l’envahissement du vent et de la poussière, ne sont pas sans conséquence sur la santé des populations, surtout des enfants. Beaucoup de cas d’infections diarrhéiques dus au rotavirus sont actuellement constatés dans les structures sanitaires.

La diarrhée et les vomissements sont devenus fréquents chez les enfants, au point que certaines mamans parlent d’une ‘’épidémie de rotavirus’’. Inquiètes de cette situation, de jeunes mères ont interpelé, via les réseaux sociaux, la Plateforme des femmes médecins et sages-femmes pour demander des conseils, afin de protéger leurs enfants face à la fréquence subite de la diarrhée et des vomissements chez les petits. Sur la plateforme, certaines spécialistes de la santé ont aussitôt évoqué une ‘’épidémie’’ de rotavirus. Une infection virale qui touche essentiellement les enfants de 0 à 5 ans et qui se manifeste par la diarrhée et des vomissements. Un tour dans certaines structures de santé nous a permis d’avoir un aperçu sur la situation.

En effet, au centre de santé Gaspard Camara, les salles d’attente sont remplies. Et parmi les nombreux patients en attente, on remarque beaucoup d’enfants. Cependant, leurs accompagnants sont prudents sur les raisons de leur consultation. Occupées à prendre soin de leurs malades, la majorité des mamans trouvées sur place n’ont pas voulu se prononcer. Mais, du côté du service pédiatrique où on note une forte affluence, on reconnait des cas de vomissement et de diarrhée chez la plupart des enfants consultées. On souligne que cette situation est causée par le rotavirus qui est une infection gastrique causée par l’insalubrité et la poussière.

‘’Nous recevons, actuellement, beaucoup de cas d’infection dus au rotavirus. Les symptômes se manifestent par une diarrhée et des vomissements accompagnés de maux de ventre et d’un état fébrile des enfants. On note aussi de fortes douleurs abdominales’’, indiquent deux infirmières du service pédiatrique de la structure. Elles expliquent, par ailleurs, que cette fréquence du rotavirus est due à l’envahissement de la poussière et du vent qui caractérise, ces temps-ci, le climat et l’insalubrité dans les écoles.

Pour se protéger, nos deux infirmières recommandent aux parents de sensibiliser et de veiller à l’hygiène des enfants, surtout dans la consommation des aliments servis dans les écoles.

Au centre de santé Elisabeth Diouf de la Gueule tapée, le constat est le même. Parmi les patients en attente, on remarque beaucoup d’enfants. Cependant, le médecin de service, Dr Mohamed Dieng, indique qu’il n’a pas encore reçu de cas de rotavirus dans ses consultations. Toutefois, il reconnait que la maladie est souvent fréquente, en cette période, à cause de la poussière et de l’insalubrité. Il invite ainsi les jeunes mamans à être plus rigoureuses en matière d’hygiène pour la prévention. Et en cas de contagion, le Dr Dieng conseille d’aller très tôt en consultation, pour prévenir la déshydratation qui est une conséquence de la diarrhée et des vomissements.

‘’Le rotavirus touche essentiellement les enfants de 0 à 5 ans, car ils n’ont pas assez de force pour se protéger. Quant aux adultes, ils ne sont pas concernés, parce que leur système immunitaire est assez fort pour se défendre du virus. Pour les enfants, il existe un vaccin, mais il ne figure pas dans les programmes de vaccination, car on n’a pas encore connu d’épidémie. Il faut juste se consulter tôt, en cas de contagion et on en guérit après une semaine de traitement’’, souligne Dr Dieng.

Il ajoute qu’il faut sensibiliser les enfants sur le lavage des mains et éviter au maximum les aliments de la rue pour la prévention. Docteur Dieng indique que la maladie peut se propager par voie fécale, ce qui fait qu’une personne porteuse du virus peut le transmettre par une mauvaise hygiène, en touchant des objets ou en préparant des aliments. D’où la nécessité de veiller au respect des normes d’hygiène pour la prévention.

ABBA BA