La brigade de gendarmerie de la Zone franche, en banlieue dakaroise, a mis fin aux activités cybercriminelles à l’échelle internationale d’une bande composée de 16 Nigérians.

Depuis un certain temps, des bruits couraient sur un intense réseau de cybercriminels dans la commune de Mbao, en banlieue dakaroise, alimentant les débats en haut lieu. Pour en avoir le cœur net, les plus hautes autorités de la gendarmerie nationale ont remis le dossier à la gendarmerie de la Zone franche de Mbao.

Après plusieurs jours d’investigations, de recoupements et de renseignements, les hommes en bleu sont parvenus à localiser la maison où officiaient les cybercriminels. Une descente inopinée fructueuse a été faite, en début de semaine.

Seize Nigérians ont été pris dans la nasse et en flagrant délit, en train d’opérer. D’après nos sources, la perquisition de l’appartement a permis la saisie de 24 ordinateurs de différentes marques et d’autres matériels leur servant d’outils de travail. Pour en savoir davantage sur leurs activités, les enquêteurs ont mis sur le coup la Plateforme nationale de lutte contre la cybercriminalité (PNLC), une entité de la gendarmerie nationale. Selon toujours nos informations, l’enquête et les différentes auditions réalisées par ces deux entités ont permis de déduire que les 16 suspects de nationalité nigériane entretenaient un vaste réseau de cybercriminels à l’échelle internationale. Nos sources n’ont pas voulu donner plus d’informations, à ce stade, pour ne pas biaiser le reste de l’enquête.

Même si les recherches se poursuivent, nos interlocuteurs soutiennent que les délits d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie sont d’ores et déjà retenus contre eux. Ils sont, depuis lors, dans les locaux de la gendarmerie de la Zone franche pour les besoins de l’enquête. Le reste des auditions devra permettre de connaître le nombre exact de victimes, leurs identités, la somme des montants dérobés, leur modus operandi et depuis quand ils s’activent dans la cybercriminalité. Sans oublier les probables complices.

CHEIKH THIAM