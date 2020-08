La gendarmerie de la Zone franche de Mbao a mis la main sur 5 voleurs dont un agent municipal de la commune de Diameguene Sicap Mbao. Ils ont été surpris en train de conditionner plus d’une tonne d’engrais dans la forêt de Mbao.

Le mercredi dernier, vers les coups de 17 h, une source anonyme a informé les gendarmes de la brigade de la Zone franche de Mbao de l’entrée d’un camion dans la forêt. Elle avait ajouté avoir vu, quelques jours auparavant, des personnes suspectes y décharger de l’engrais. Sur le champ, les éléments du major Ansou Kane y ont fait une descente. Ils ont surpris trois individus qui venaient de terminer de conditionner dans des sacs de 2 kg. Au total, 650 sacs, soit 1,3 t. Il restait de l’engrais en vrac. Les mis en cause sont un concessionnaire, C. Lèye, un conducteur de camion D. Guèye et un receleur du nom de D. Kane. Le trio a été embarqué.

Lors des auditions, ils ont dénoncé deux autres complices : M. Wagane et A. Ba, respectivement vigile aux Industries chimiques du Sénégal (ICS) et agent municipal de la commune de Diameguene-Sicap Mbao.

En effet, selon nos informations, les voleurs ont bénéficié de l’aide du vigile chargé de surveiller les ordures de l’usine pour dérober l’engrais. Pour sortir le produit de l’usine, ils chargeaient au tiers le camion en produit fertilisant et puis mettaient dessus des ordures. Une fois sortie de l’usine, ils prenaient le chemin de la forêt où des jeunes les attendaient pour reconditionner le produit, avant de l’écouler dans le marché noir. Une fois le produit déchargé, le chauffeur du camion faisait cap à la décharge de Mbeubeuss pour décharger le reste de la cargaison.

S’ils ont pu opérer tranquillement, c’est parce que l’agent municipal qui connait la zone leur a dégoté un endroit censé être tranquille dans la forêt.

Dans le cadre de cette enquête, les hommes en bleu se sont rendus dans l’usine pour auditionner les responsables qui ont dégagé leur responsabilité, soutenant qu’ils avaient confiance au vigile à qui était dévolue la supervision de l’enlèvement des ordures.

Les prévenus ont tenté de nier les faits, devant les enquêteurs. A. Ba a soutenu avoir permis de conditionner le produit volé dans son périmètre, parce qu’il voulait rendre service au vigile qui est un voisin. Au terme de leur période de garde à vue, les 5 suspects ont été déférés au parquet de Pikine, vendredi dernier, pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de moyen de locomotion au préjudice des ICS.

