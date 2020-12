Depuis quelques semaines, l’affaire Mahmouth Saleh défraie les chroniques. Le responsable politique mbourois est attaqué sur ses diplômes, depuis sa nomination en qualité de ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République. Les responsables de l’APR de Mbour montent au créneau pour le défendre.

L’Alliance pour la République (APR) est en ébullition à Mbour où le branle-bas de combat a été enclenché pour défendre Mahmouth Saleh qui est accusé de n’avoir pas les compétences requises pour son poste de ministre d’Etat, directeur de cabinet du chef de l’Etat. Ce week-end, les partisans de l’APR de Mbour, les responsables d’abord, ensuite les jeunes, ont fait front contre ces attaques et apporté leur soutien à leur camarade de parti.

Ce sont, en premier, les responsables de l’APR de la commune de Mbour, sous la houlette du coordonnateur communal Saliou Samb, en marge d’une réunion en vue de relancer les activités politiques, après la léthargie provoquée par la Covid-19, qui ont exprimé toute leur détermination aux côtés du directeur de cabinet. Le coordonnateur communal annonce qu’à l’issue de cette réunion, ‘’une motion de soutien à l’endroit du ministre d’Etat et directeur de cabinet du président de la République, Mahmouth Saleh, fils de Mbour, membre fondateur du parti, a été prise à l’unanimité. Cette motion fait suite à des attaques perpétrées à l’endroit du MDC Mahmouth Saleh par des responsables politiques véreux et malintentionnés, à son honorabilité, à la commune de Mbour et, par ricochet, à l’autorité du président de la République qui lui a renouvelé sa confiance, en le nommant à ce poste’’.

Dans ce sens, le président du conseil départemental déclare : ‘’Nous nous érigeons en bouclier pour faire face à ces attaques et nous remercions le président de la République sur le choix porté sur ce digne fils de Mbour.’’

Dans la même veine, une motion similaire a été également prise par les responsables nationaux de parti de Macky Sall qui s’étaient retrouvés aussi pour mettre sur pied une plateforme politique dénommée Task force républicaine (TFR).

Ainsi, selon le coordonnateur de cette TFR, Birame Faye, les responsables réunis dans cette plateforme manifestent, à l’unanimité, leur soutien à Mahmouth Saleh qui, d’ailleurs, était présent à la mise en place de cette nouvelle instance politique, dont les objectifs fondamentaux sont de servir de cadre proactif de défense du Sénégal, du parti et du président de la République, d’offrir un espace d’analyse politique, d’alerte, de veille, de contribuer à l’animation politique, de participer au débat public et de formuler des propositions au parti et à tous ses segments, mais aussi de travailler à la pérennisation du parti.

Les jeunes en bouclier

Même cri de guerre pour les jeunes, qui se sont retrouvés dans le jardin de la mairie de Mbour pour montrer leur soutien à Saleh. A cette occasion, ils se sont offusqués des accusations des détracteurs de leur doyen. ‘’Suite aux agissements perpétrés à l'encontre du ministre, directeur de cabinet du président Macky Sall, nous, jeunesse du département, alertons et mettons en garde ces comploteurs et les invitons à méditer cette citation de Francis Blanche : «La caravane passe… les aigris souffrent», a martelé Seyni Ba, le porte-parole du jour. Et sans mettre de gants, il ajoute : ‘’À ces politiciens encagoulés qui ne peuvent pas accepter leur descente aux enfers causée par des pratiques malsaines et une hypocrisie manifeste, nous mettons en garde et les sommons de rebrousser chemin. Car, lorsque l'horizon s'assombrit, il est parfois dangereux de le nier. Au contraire, il vaut mieux être averti des tempêtes, afin de les traverser sans galère.’’

Selon ces jeunes, la nomination de Mahmouth Saleh à ce poste est bien méritée par ce combattant loyal auprès du président Macky Sall, depuis son arrivée au pouvoir. Donc, ‘’aux détracteurs et oiseaux de mauvais augure, économisez votre énergie et ingurgitez votre salive. Seul le président de la République a le pouvoir de nommer aux postes civils et militaires’’, assène le porte-parole qui estime que Mahmoud Saleh est l'homme de la situation à ce poste. ‘’Son parcours professionnel et politique a fait tache d'huile dans le landerneau politique. D'ailleurs, c'est ce qui justifie cette aisance dans les analyses politiques et économiques. Mahmoud Saleh est un homme politique au sens premier du terme. Sa capacité d'analyse, sa clairvoyance et sa maîtrise de l'évolution politico-économique du pays et une approche originale de la vie sociale font de lui un acteur de développement sans commune mesure. Monsieur Saleh est aussi un homme d'Etat qui porte une attention particulière à ses concitoyens’’, fait-il remarquer.

Sur cette lancée, il précise : ‘’Nous rappelons à ces détracteurs que, désormais, nous ne laisserons plus personne ternir l'image de cet honnête homme, ce père de famille exemplaire, et réclamons que ces comploteurs soient demis de leurs fonctions, car, en tant que membres du cabinet, ils ne peuvent pas s'opposer aux décisions du président. La jurisprudence républicaine l'impose et la morale l'exige.’’