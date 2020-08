Cette année, avec la pandémie de Covid-19 qui dicte sa loi, la sortie officielle du ‘’kankourang’’ reste une incertitude, même chez ses organisateurs. En dépit de cette situation incertaine, des individus sortent le ‘’génie masqué’’ sans l’autorisation de la collectivité mandingue, qui parle de sabotage. Dans la nuit du lundi au mardi, un ‘’kankourang’’ a été interpellé et un autre, qui a pris la fuite, est recherché.

Ces derniers jours, les Mbourois ont noté des sorties intempestives et régulières du ‘’kankourang’’ ou du moins de faux ‘’kankourangs’’. Cela a fini par provoquer l’ire de la collectivité mandingue, l’association qui est chargée de l’organisation de ces pratiques culturelles multiséculaires. Ainsi, après une plainte déposée auprès des autorités policières, ces dernières ont entamé des patrouilles nocturnes pour mettre la main sur ces individus.

Dans la nuit du lundi au mardi, les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI), en compagnie de ceux de la police centrale et de la police de Diameguene, ont fini par interpeler un ‘’kankourang’’. Un autre, ayant pris la fuite, est recherché par les limiers.

Au total, trois personnes ont été interpellées par les hommes du commissaire Mandjibou Lèye, boss du commissariat central de Mbour. Ils seront déférés pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public, non-respect de l'arrêté du ministre de l’Intérieur et détention d'armes blanches, puisque les deux coupe-coupe du ‘’kankourang’’ ont été saisis.

Cette opération fait suite aux plaintes déposées par les responsables de la collectivité mandingue auprès des autorités administratives, pour divers motifs. Elle s’est déroulée entre 22 h et 05 h 30 et a mobilisé 75 éléments du GMI et des corps urbains du commissariat central de Mbour et du poste de police de Diameguene.

En effet, si Mbour a un renom national, voire international, c’est en partie grâce à son ‘’Septembre mandingue’’ marqué par la sortie du ’’kankourang’’, génie tutélaire de la collectivité mandingue qui en assure l’organisation, depuis déjà des siècles. Septembre est habituellement marqué par les cérémonies d’initiation culturelle de la collectivité mandingue. C’est la période de circoncision des jeunes dont le génie tutélaire assure la protection pendant qu’ils entrent dans la case de l’homme.

Mais cette année, avec la pandémie de Covid-19, l’organisation de cette activité culturelle, érigée patrimoine immatériel de l’Unesco, reste encore une équation chez les organisateurs. Lors de la dernière réunion du CDD, le préfet Mor Talla Tine avait manifesté sa volonté de rencontrer les responsables de la collectivité mandingue pour trouver une solution dans ce contexte marqué par l’interdiction des rassemblements et le respect des mesures barrières.

Depuis lors, aucune décision n’a été officiellement prise concernant la sortie ou non du ‘’kankourang’’. Nonobstant ces dernières nuits, dans certains quartiers de la commune, on a noté la sortie du génie des mandingues de Mbour dans les rues. Des cris et des pas de courses sont perçus par les habitants de ces quartiers qui ne comprennent pas ce qui se passe, puisque d’habitude, le ‘’kankourang’’ ne sort pas en août.

Voulant lever toute équivoque, le bureau de la Collectivité mandingue de Mbour s’était déjà prononcé à travers un communiqué sur ce ‘’kankourang’’ qui les indigne profondément. Rendu public ce lundi, le document renseignait que le bureau de la Collectivité mandingue de Mbour s’est totalement démarqué de ces agissements. ‘’Il nous a été donné de constater des sorties nocturnes du ‘kankourang’ de manière intempestive, irrégulière et illégale. La collectivité mandingue, gardienne de la tradition, se démarque totalement de ces pratiques et condamne fermement ces initiatives qui ne sont rien d’autre que des actes de sabotage, avec un objectif à peine voilée de déstabilisation et de discrédit de notre collectivité’’, a dénoncé le secrétaire général Mamadou Aïdara Diop dans le document.

Les Mandingues de Mbour rappellent le respect qu’ils vouent aux lois et règlements du pays, surtout pendant cette période de pandémie qui n’a pas encore dit son dernier mot. ‘’En tout état de cause, la collectivité mandingue, au nom du président, de tous les sages et de l’ensemble de ses membres, réaffirme son engagement ferme et irréversible de conduire ses activités dans le cadre des lois et règlements de notre pays’’, a poursuivi le SG. Avant de préciser que la collectivité mandingue ’’ne saurait, en aucune façon, accepter que sa tradition multiséculaire soit bafouée, souillée, profanée et banalisée par des individus malintentionnés’’.

Dès lors, les responsables de l’organisation du ‘’kankourang’’, qui ne veulent pas faire un pas de clerc dans cette affaire, considèrent que ces actes sont inacceptables et qu’ils nécessitent une réaction des autorités, en particulier sécuritaires. D’où la saisine des autorités dont le commissaire central qui ‘’s’est engagé à prendre les dispositions idoines pour mettre fin aux violations répétées des lois et règlements’’.

IDRISSA AMINATA NIANG