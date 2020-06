Pendant que le coronavirus poursuit ses ravages dans le pays, certains malfaiteurs continuent à opérer sans coup férir. La Brigade de recherches de la gendarmerie de Mbour, sise à Saly Portudal, a réussi un grand coup, hier, avec l’arrestation de 5 faussaires qui opéraient sur la Petite Côte. ‘’EnQuête’’ vous retrace le film.

Les pandores de Mbour ont mis la main sur un groupe de malfaiteurs qui semait la terreur sur la Petite Côte et à Dakar. L’affaire remonte au 5 juin dernier. Ce jour-là, Ibou Diouf et Idy Diène sont arrêtés pour vol et association de malfaiteurs. Les quidams sont interpellés pour avoir volé un chèque à une Suisse installée au Sénégal et retiré une somme 5 700 000 F CFA. Pour réussir leur coup, les deux Sénégalais, du nom d’Ibou Diouf et Idy Diène, ont menacé un jeune garçon aux initiales A. A. et l’ont contraint à voler le chéquier de Christiane Laberge, sa belle-mère. Les faussaires fréquentaient cette maison et savaient que Mme Laberge détenait de l’argent par-devers elle, puisque c’est elle qui prenait en charge les besoins du jeune garçon. Le mineur ne connaissait même pas les desseins de ses bourreaux qui ont retiré 6 chèques, avant de retourner le chéquier.

Sachant qu’il serait difficile de faire retirer l’argent au jeune A. A., le beau-fils de la dame, ils ont réussi à convaincre un couple mixte, une Malgache et un Français, de retirer des fonds du compte de la victime. La concubine a procédé alors à une opération d’un montant de 5 700 000 F CFA en trois transactions. La première opération a été faite pour un montant de 3 200 000 F retiré à une agence de banque à Mbour et les deux autres transactions à l’agence de la même banque à Saly. C’est lorsque la victime a reçu la notification de ces transactions, qu’elle s’est rendu compte qu’elle venait d’être ruinée. Le petit garçon, accompagné de sa maman, est allé voir les pandores, pour leur raconter ce qu’il avait fait et les raisons de son acte.

Les voleurs se sont terrés aux Maristes

Saisis d’une plainte, les gendarmes ont ouvert une enquête qui a abouti à l’identification des malfaiteurs. Ces derniers, quand ils ont appris que le jeune garçon est allé à la gendarmerie, ont pris la fuite pour se terrer aux Maristes. Localisés dans leur tanière, ils se sont déplacés vers les Almadies pour mener une vie de débauche avec leur butin. Mais c’était sans compter avec la section de recherches de la brigade de la gendarmerie de Saly qui avait déjà repéré leur ami, petit-copain de celle qui a retiré les sommes et qui faisait office d’informateur, en les mettant au courant de tout se passait. C’est une autre réquisition qui a permis de trouver les commandes qu’ils passaient dans un restaurant réputé à Ngor.

Une réquisition à la banque de Saly a permis de retracer les opérations qui ont mené vers celle qui a fait les retraits de fonds. Au début, elle a nié les faits. Mais la présentation des documents de la réquisition l’ont fait capituler.

Présentement, la dame malgache, son copain français et le jeune garçon sont en garde à vue à la section de recherche de la brigade de Mbour sise à Saly Portudal pour auditions. Les deux autres, cueillis par les limiers de la brigade de Ngor, les ont rejoints dans l’après-midi d’hier. Ils seront déférés ce vendredi au parquet.

Selon nos sources, Ibou Diouf a acheté un scooter et a terminé la construction et le carrelage de la chambre de sa maman. D’ailleurs, lui et Idy Diène ne sont pas des délinquants primaires. Ce dernier aurait déjà volé des millions à Dakar, avant de s’en aller à Saly où il a connu Ibou et Alex. Après avoir fait la bamboula avec les 22 millions, ils ont fomenté ce nouveau deal, en utilisant le pauvre jeune contre sa belle-mère. Notons, dans cette affaire rocambolesque, qu’un neveu du maire de Saly, qui a été cité dans l’affaire, a été entendu. Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée de banque, complicité de vol et escroquerie.