Même si les mesures barrières sont toujours en vigueur, dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, on note une nette progression de la pandémie dans certaines zones du pays. C’est le cas du département de Mbour qui a enregistré plus de 50 cas liés à la Covid-19, en l’espace de 10 jours. C’est le préfet Mor Talla Tine qui en a fait la révélation hier. Selon lui, en l’espace d’une dizaine de jours seulement, le département de Mbour a enregistré plus de cinquante cas de contamination.

‘’La maladie n'est pas encore sortie de chez nous. Lors de la réunion du CDD, on avait enregistré à Mbour 371 cas dans le département de Mbour. Aujourd'hui, nous en sommes à 430. Donc, en l'espace de 10 jours, Mbour a enregistré 59 nouveaux cas. Ce qui correspond à un taux de progression de 13 %’’, a dit Mor Talla Tine lors de sa prise de parole dans une manifestation organisée par l’Odcav de Mbour destinée à engager les ASC dans la lutte contre le coronavirus.

...Ce qui a poussé le préfet du département à rappeler à la population sa part de responsabilité dans la riposte contre cette pandémie. ‘’On doit unir nos forces pour jouer notre partition dans la lutte contre la Covid-19. Notre rôle est de sensibiliser les personnes de notre entourage qui ne respectent pas les mesures barrières pour les protéger et protéger toute la population. C'est la part de responsabilité de la population dans cette riposte’’, a dit le préfet.

À l’en croire, ces chiffres devraient suffire à inviter au respect des mesures pour lutter contre la pandémie. Dans la foulée, Mor Talla Tine n’a pas manqué de remarquer une incohérence, dans la démarche des Sénégalais, face à cette maladie. ‘’Avant la pandémie, on faisait tous confiance aux médecins, même pour les blessures les plus bénignes. Je crois qu'il est incohérent de ne pas faire confiance, de la même manière, à ces mêmes médecins, en ce qui concerne la maladie de la Covid-19’’, a-t-il soutenu.