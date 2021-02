La section Mbour de l’Alliance des forces de progrès (AFP) vit des situations très difficiles. En effet, elle est obligée de déguerpir de son siège qui était installé au quartier Onze Novembre, à cause d’arriérés de loyer.

C’est une somme de 1 080 000 F CFA qui est à la base du différend qui oppose le responsable de l’AFP à Mbour, Abdoulaye Guèye, au propriétaire de la maison qui abrite le siège communal du parti de Moustapha Niasse. Au départ, c’était une facture de 630 000 F CFA qui a conduit le bailleur à ester en justice pour rentrer dans ses fonds qui n’ont pas été payés depuis 9 mois. C’était au mois de septembre 2020.

Cette situation a fini par irriter le propriétaire qui a épuisé ses ressources après plusieurs mois de négociations. Ce qui l’a poussé à saisi un huissier qui a envoyé un commandement de payer, mais en vain. N’ayant reçu aucun centime de la part du responsable politique, l’huissier va assigner en justice Abdoulaye Guèye au tribunal d’instance de Mbour. Ce fut d’abord pour résilier le contrat, mais aussi et surtout pour que le bailleur recouvre son argent. Constatant que le mis en cause ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme sur le droit commercial, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat, ordonné l’expulsion, avant de condamner Abdoulaye Guèye à payer au propriétaire de la maison la somme de 630 000 F CFA, représentant les arriérés de loyer échus et impayés, mais également lui à coller une amende de 100 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Depuis cette décision prononcée par le tribunal le 25 septembre 2020, une dette de loyer de 450 000 F CFA est venue s’y ajouter. Ce qui fait un total de 1 080 000 F CFA dus au propriétaire.

Dans ce sillage, les militants progressistes se retrouvent sans siège communal, du fait du non-paiement des mensualités du loyer qui s’élève à 90 000 F CFA par mois. La durée en question concerne les mois d’avril à septembre 2020.

Pour rappel, ce siège a été inauguré, il y a de cela quelques mois. Ce fut lors d’une très grande cérémonie qui avait compté la présence de hauts responsables du parti au niveau départemental. Depuis lors, il était le point de convergence des militants de Moustapha Niasse. Il a accueilli plusieurs réunions de la coalition Benno Bokk Yaakaar, mais également du stade de Mbour dont le responsable de l’AFP a été le président par intérim pendant un moment après la démission de Saliou Samb.

Cette expulsion sera sans doute la goutte d’eau de plus dans le vase de l’AFP, dans le département de Mbour qui n’est plus ce qu’elle était, depuis la mort du responsable régional du parti et ex-maire de Diass, Aliou Samba Ciss. Car, depuis lors, c’est la guéguerre de positionnement entre les responsables. Même les nombreuses tentatives de négociations de l’actuel responsable régional du parti, Alioune Sarr, par ailleurs Ministre du Tourisme qui a désormais hérité de ce poste, sont restées vaines.