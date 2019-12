Contre toute construction d’un quai de pêche dans leur quartier, les pêcheurs de Téfess, commune de Mbour, s’en sont violemment pris, hier, aux forces de l’ordre, pour manifester leur courroux.

De vives échauffourées ont éclaté, hier, entre les pêcheurs du quartier Téfess, situé dans la commune de Mbour, et les forces de l’ordre de la localité. C’était au cours d’une manifestation contre le projet de construction d’un quai de pêche dans ce quartier habité par des pêcheurs qui y exercent leur métier.

Selon d’ailleurs les pêcheurs, c’est au même endroit où ils accostent leurs pirogues que les autorités veulent construire le quai de pêche. Les populations riveraines ont même pris part à la manifestation qui a finalement viré à une ‘’Intifada’’. Les manifestants s’en sont violemment pris aux forces de sécurité venues rétablir l’ordre, en leur jetant des pierres. Ces dernières ont vite riposté avec des jets de grenades lacrymogènes. Mais elles n’ont pas pu contenir la colère des populations. Qui décèlent, derrière ce projet, un subterfuge des autorités pour implanter, dans la zone, une fabrique de farine de poisson.

Un bilan déjà lourd

Les affrontements ont occasionné plusieurs dégâts matériels. Près de 25 blessés dont un touché par balle, ont été dénombrés. Quarante manifestants ont été arrêtés par les forces de l’ordre dans la matinée et 10 autres en début d’après-midi. Dans le feu de l’action, la mutuelle du conseil local de pêche artisanale a été saccagée et brûlée.

Cette situation n’a pas laissé indifférentes les autorités étatiques. D’ailleurs, le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, a, aussitôt après l’éclatement des échauffourées, fait un saut sur le site pour dialoguer avec les populations, afin de lever certaines équivoques. Aux populations, il rassure qu’il n’y aucun détournement d’objectif caché derrière le projet de construction du quai de pêche financé à partir d’un don de six milliards répartis entre Joal et Mbour.

Selon Alioune Ndoye, qui s’est entretenu avec les manifestants pendant plus de cinq tours d’horloge, ce qui s’est passé est le fruit d’une intoxication distillée auprès de la population. ‘’On est allé désinformer la population pour lui faire croire qu’il s’agit de la construction d’usine de farine de poisson. Mais aussi que si ce projet se réalise, certaines pirogues ne pourront plus accoster, alors qu’il s’agit d’un quai de pêche artisanale pour ces mêmes acteurs. On a distillé plusieurs autres informations totalement fausses pour désinformer la jeunesse et lui faire croire que ce projet est contre leurs intérêts, alors qu’il ne s’agit pas du tout de cela’’, a martelé le ministre socialiste. Qui déplore des calculs politiques derrière ces manifestations.

‘’Il s’agit de stratégie d’acteurs qui ont d’autres objectifs qui n’ont rien à voir avec les intérêts des pêcheurs de Mbour’’, déclare-t-il. Avant de menacer de délocaliser purement et simplement le projet, si les populations persistent à s’y opposer.