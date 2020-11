Avec le coup porté par la pandémie de la Covid-19 sur l’économie du pays, chaque citoyen est à la recherche de sa partition à jouer pour remettre sur les rails les différents secteurs touchés. Shula Ndiaye, artiste-chanteuse, a choisi de prendre une année pour sillonner 13 régions du Sénégal, pour participer à la relance du tourisme.

Si certains sont convaincus que l’artiste ne peut pas jouer une fonction utilitaire dans la société, d’autres ne partagent pas cet avis. L’artiste-chanteuse Shula Ndiaye fait partie du dernier lot. Cela va de soi. ‘’Je fais partie des artistes qui croient que la culture peut beaucoup aider le pays et les citoyens à être dans de bonnes conditions de vie. Mais aussi et surtout, elle nous donne des opportunités pour aider les jeunes et les femmes. A travers le message que nous délivrons dans nos œuvres, nous devons jouer un rôle dans le changement du vécu quotidien des populations. Nous devons divertir tout en étant présents quand les citoyens ont besoin de nous’’, indique la chanteuse.

Dans cette dynamique, Shula Ndiaye assure que ‘’c’est en période de crise qu'on a plus besoin de l'art. Et il appartient aux artistes d'être créatifs et de proposer aux citoyens des choses qui les intéressent’’.

Pour elle, dans ce contexte de crise sanitaire, les populations ont besoin d’entendre des mots d’espoir ; et les artistes sont là pour cela. Au-delà, ils doivent participer à la relance de l’économie du pays. ‘’On veut que la culture accompagne la relance du tourisme. On est impacté, mais il y a possibilité, pour les artistes, de comprendre qu’il y a toujours des moyens de collaborer avec les hôtels et les acteurs. Et le tourisme, sur le plan économique, peut beaucoup apporter au pays’’, reste-t-elle convaincue.

‘’On veut promouvoir ce tourisme culturel, ce tourisme local qui peut permettre aux nationaux de découvrir davantage leur pays et ne pas attendre les étrangers pour la relance. Avec la Covid-19, nous avons tous des problèmes pour nous produire, parce qu'il fallait respecter les règles de confinement et les mesures barrières. Maintenant qu'on est en train de souffler un peu, on a proposé un concept socio-culturel. On va le dérouler sur un an et on a proposé 13 régions et 17 dates’’, annonce-t-elle. Une tournée qui a pour thème ‘‘Paix et développement local : quelle mission pour les femmes et la jeunesse ?’’, selon son initiatrice Shula.

‘’A chaque étape, nous prendrons le temps de discuter avec les autorités et les populations. Il y aura également des actions sociales, en particulier de la sensibilisation sur la Covid-19 ainsi que des dons de produits d'hygiène pour aider les populations dans la prévention’’. A l’en croire, ‘’c’est un concept multidimensionnel qui nous permet d'allier musique et actions humanitaires, sociales et échanges artistiques. Il y a, en filigrane, la problématique de la paix et du développement local’’.

Ces activités entrent dans le cadre du Shula Acoustique Tour (Sat) qui va débuter le 31 octobre 2020, pour se terminer en octobre 2021 et dont la soirée de lancement aura lieu samedi prochain à Saly Portudal. Pour l’artiste, ‘’au niveau du Sat, on va raconter cette vision en images, lors des plateaux-concerts, afin de faire découvrir aux Sénégalais la beauté de beaucoup de sites et le potentiel touristique sénégalais’’.

IDRISSA AMINATA NIANG