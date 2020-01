Le Conseil de surveillance (CS) du MCA-Sénégal tient aujourd’hui, à Dakar, sa session inaugurale. La rencontre est coprésidée par le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, Mouhammad Boun Abdallah Dionne, et Jeanne Hauch, Vice-Présidente, Secrétaire générale et Directrice juridique de MCC et de Son Excellence Tulinabo Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal.

Durant cette 1re session, note un communiqué de la présidence de la République, les membres titulaires du CS et leurs suppléants seront outillés aux politiques, directives et procédures du MCC qui permettront une bonne exécution du mandat qui leur est confié.

Le CS est l’organe mandaté par le gouvernement du Sénégal pour veiller au bon fonctionnement du programme MCA-Sénégal II, donner des orientations et formuler des recommandations visant à garantir la réalisation des projets conformément aux objectifs et aux directives du MCC. Les réunions du CS sont présidées par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République ou son représentant désigné. Composé de onze membres désignés selon une logique tripartite intégrant le gouvernement du Sénégal, le secteur privé et la société civile, le CS du MCA-Sénégal est placé sous l’autorité du ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République.