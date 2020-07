Le procès opposant Me El Hadj Diouf à Cheikh Fall, son demi-frère, qui devait se tenir hier devant le tribunal des flagrants délits, a été renvoyé au 15 juillet, pour la comparution de Me Diouf. En effet, ce dernier avait déposé une plainte contre Cheikh Fall à la brigade de recherches et ce dernier a été arrêté et inculpé pour menace de mort. Selon la partie civile, le mis en cause l’a appelé à partir d’un téléphone fixe et lui a dit de préparer son linceul, parce qu’il serait tué dans la semaine.

D’ailleurs, les conseils de la partie civile ont trouvé aberrant qu’il n’y ait pas eu de réquisition de la Sonatel pour concourir à la manifestation de la vérité. Le prévenu, lui, était tout en pleurs pendant que ses avocats plaidaient sa liberté provisoire.

Maitre Abdoulaye Tall a affirmé que le jeune fils de son client doit subir une opération chirurgicale vendredi prochain. Sur la même lancée, Me Ndiack Ba a soutenu que son client présentait des garanties de représentation. Et Me Khoureychi Ba s’est rangé derrière les plaidoiries de ses confrères. Il en est de même pour le parquet. Au final, la défense a eu gain de cause et l’affaire est renvoyée au 15 juillet.