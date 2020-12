Le ministre de la Justice renseigne que le Sénégal est un bon élève, en matière de bonne gouvernance, en Afrique. Il cite une notation des Nations Unies.

‘’La bonne gouvernance est saluée à la Commission des Nations Unies. Ce jour, les résultats du Sénégal, lors des élections, ont été les meilleurs. Nous avions pris la première place de la bonne gouvernance, devant la France, les Etats-Unis et tous les Etats africains, avec une moyenne de 188 votants sur 190. Si ce forum a donné cette note, c’est parce qu’au Sénégal, on pratique la bonne gouvernance’’, a déclaré le ministre de la Justice Malick Sall, samedi, en marge de la 22e réunion du Comité ministériel du Giaba.

Selon le garde des Sceaux, ‘’notre pays est gouverné dans la transparence, même si aucun système n’est parfait’’. D’ailleurs, indique-t-il, ‘’il n’y a aucun rapport dans les tiroirs. Tous les dossiers ont été diligentés et, insiste-t-il, je dis tout’’.

Concernant les poursuites judiciaires, suite aux différents rapports des corps de contrôle tels que l’ARMP, l’Ofnac et la Crei, le ministre a soutenu que la justice fait son travail. ‘’Ce qui se passe au niveau des juridictions sénégalaises ne dépend pas de la Giaba. Je peux vous dire, en tant qu’acteur de la justice, pour avoir été avocat d’affaires, qu’à chaque fois que la justice sénégalaise a été saisie dans un dossier, elle l’a traité de façon correcte et je peux vous assurer que depuis que j’ai été nommé à la tête de ce ministère, je veille de façon particulière à ce que ces dossiers soient dirigés avec la diligence nécessaire. Soit la personne qui est visée est responsable et il faut le dire, soit la personne n’est pas responsable et on doit le dire. Mais les dossiers ne trainent plus au niveau de la justice, depuis quelques années, sous quelque prétexte que ce soit’’, assure le ministre.

Monsieur Sall précise que ce sont là des instructions fermes qui ont été données par le président de la République, afin que les dossiers soient traités de façon diligente, ‘’et nous sommes en train de le faire’’, renseigne Malick Sall.

IDRISSA AMINATA NIANG