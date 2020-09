A peine démis de ses fonctions de directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop doit faire face à un autre revers. Les leaders de la coalition Macky2012, tendance Adji Mergane Kanouté, se sont réunis hier à leur siège sis à la Médina. ‘’A l’issue de la rencontre, les leaders de Macky2012, qui avaient souverainement pris la décision de suspendre l’ex-coordinateur pour une durée de six mois, ont confirmé, à l’expiration du délai, que Me Moussa Diop n’est plus membre du directoire exécutif de ladite coalition. L’ex-coordinateur de Macky2012 est toujours membre de la coalition. Toutefois, ses décisions n’engagent pas la coalition Macky2012’’, lit-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

...Les soutiens de Me Moussa Diop dans la même coalition ont, eux également, sortis un communiqué pour, naturellement, dire le contraire. Ainsi, cette autre conférence des leaders dit "féliciter" leur secrétaire général qui, d'après eux, vient d’achever une "importante mission" au profit des Sénégalais. "Cet hommage mérité se justifie par les nombreuses performances enregistrées par la société Dakar Dem Dikk (DDD) sous son magistère", expliquent les camarades de Me Moussa Diop.

Ces leaders de la coalition Macky2012, par la même occasion, renouvellent leur soutien au président Macky Sall. En outre, évoquant le dialogue politique, ils se félicitent des 21 points d’accord déjà actés. Aussi, ils "exhortent les acteurs à parachever leurs travaux en restant dans cet esprit positif et consensuel pour renforcer (les) acquis démocratiques et construire un destin commun d’un Sénégal stable et prospère".