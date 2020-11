Le président de la 3e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar a prononcé, hier, l’extinction de l'affaire publique, dans la procédure qui opposait Me Moussa Diop à Barthélémy Dias. Les deux parties ayant enterré la hache de guerre, Me Moussa Diop s’est désisté de son action.

Barthélémy Dias et Me Moussa Diop enterrent officiellement la hache de guerre. Ce dernier, qui avait servi une citation directe au maire de Mermoz/Sacré-Cœur, pour diffamation et injures publiques, s’est désisté de son action.

Ainsi, selon les avocats de la partie civile et de la défense, l'action publique doit être éteinte. ‘’Le désistement de la partie civile éteint l’action publique. En matière de diffamation et d’injures, la partie civile a plus de pouvoir que le parquet’’, a relevé Me Bamba Cissé.

Alors que l’autre partie a prôné l’apaisement, Me Ousseynou Fall, un des avocats de Barthélémy Dias, a voulu déterrer la hache de guerre. Dès l’entame de son propos, il a déclaré sur un ton dur : ‘’Ce désistement de la partie civile ne signifie pas pour nous une bouffée d’oxygène. Dans cette affaire de diffamation, il faut que l’opinion sache que mon client n’allait pas être jugé, car une plainte contre Moussa Diop pour escroquerie et détournement de deniers publics a été déposée. Il faut que l’opinion sache que nous ne sommes pas à l’origine de cette poignée de main.’’

Haussant davantage le ton, la robe noire de marteler : ‘’Lors de la dernière audience, un des gorilles de la partie civile m’a pratiquement bousculé…’’

Mais il a été vite arrêté par son confrère Me Bamba Cissé qui l’a invité à respecter la volonté des deux concernés. L’ambiance étant tendue entre les deux avocats, le juge a suspendu l’audience. La pause de dix minutes a permis de calmer Me Ousseynou Fall qui, selon toute vraisemblance, a été sermonné par ses confrères et son client.

En tout cas, à la reprise de l’audience, il a changé de ton et salué la réconciliation des deux parties.

Finalement, le président de la chambre s’est félicité de l’issue heureuse de cette affaire qui a fait l’objet de trois renvois. Il a prononcé l’extinction de l’action publique, en vertu des dispositions de l’article 619. C’est en se serrant la main que Barthélémy Dias et Me Moussa Diop ont quitté la salle 3 du palais de Justice de Dakar. L'ex-DG de Dakar Dem Dikk avait initié cette procédure contre le maire qui l'avait traité de ‘’voleur’’.

AMINATA DIALLO