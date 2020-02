Medias et genre

En partenariat avec le Conseil national de régulation de l’audiovisuel du Sénégal (CNRA), l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (Ipao) tient, depuis hier à Saly Portudal à Mbour, un colloque régional sur le thème ‘’Bâtir et réguler ensemble un environnement médiatique ouest-africain inclusif du genre’’.

La rencontre de trois jours réunit, en effet, plus de 60 représentants des parties prenantes à la mise en œuvre des politiques ainsi que des lois et réglementations, les mécanismes de régulation relatifs aux contenus médiatiques, les représentants des ministères de la Communication, organes de régulation et d’auto-régulation, associations de défense des droits humains et des droits des femmes, associations professionnelles de médias.

Ils sont venus majoritairement du Mali, du Sénégal, du Niger et de la Côte d’Ivoire, c’est-à-dire des quatre pays d’intervention du projet ‘’Femmes, occupez les médias’’ que l’Ipao met en œuvre depuis 2016, avec l’appui financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Selon ses initiateurs, l’objectif global du colloque est de renforcer les synergies entre les différents acteurs de la régulation du paysage médiatique ouest-africain et créer une dynamique régionale prompte à consolider un environnement institutionnel médiatique favorable à la production de contenus sensibles au genre.