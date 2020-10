Medina Baye  

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale s’est rendu hier à Médina Baye pour les préparatifs du Maouloud prévu le 29 octobre prochain. Abdoulaye Diouf Sarr a profité de l’occasion pour rappeler le contexte difficile de célébration de cette édition du Gamou, marqué par la pandémie du coronavirus. Le maire de Yoff assure toutefois que l’Etat mettra le dispositif nécessaire pour assurer une bonne couverture de cet évènement annuel.

‘’Je suis venu faire le constat pour assurer le dispositif sanitaire. Les équipes sont sur place et feront le nécessaire pour que rien ne soit laissé en rade’’, dit-il. Le ministre a aussi indiqué que le chef de l‘Etat a donné des instructions pour une prise en charge adéquate, avant et durant le Maouloud. Des agents en service effectueront, dit-il, des contrôles pour la vente d’aliments pour vérifier leur adéquation avec les normes.

Ces agents, poursuit-il, feront aussi le tour des domiciles pour s’assurer du respect de l’hygiène. Ils ont, à cet effet, déjà prospecté plus d’une centaine de maisons, vingt-cinq ‘’daaras’’, cinquante-trois écoles et sept mosquées. En outre, renseigne le ministre de la Santé, un lot de médicaments d’une valeur de sept millions de francs CFA, 31 ambulances sont disponibles, sans compter celles de la Croix-Rouge et des sapeurs-pompiers. Le khalife, Cheikh Mahi Niass, a salué l’engagement de l’Etat et son accompagnement dans l’organisation du Gamou.