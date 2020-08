De partout, les fidèles sont venus à Médina Baye accompagner, hier, le défunt khalife de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse à sa dernière demeure. C’est dans la douleur que les fidèles se sont séparés avec leur guide, référence et père, en présence de délégations venues de la sous-région du Maghreb et d’Occident.

Médina Baye a vécu, hier, un moment douloureux. Avant l’heure prévue pour l’inhumation du défunt khalife de Médina Baye, on a assisté à un défilé ininterrompu de cortèges de véhicules ralliant la cité religieuse. L’enceinte de la grande mosquée de Médina Baye a, très tôt, été prise d’assaut. A 17 h 24 mn, le lieu refusait du monde. Un moment de grande tristesse. Des cris. Des scènes de transe et de bousculades, chacun voulant voir de près le cercueil du khalife. Les agents de la Croix-Rouge se démultiplient.

Sous la grande tente dressée pour la circonstance, les fidèles n'arrêtent pas d'enchaîner les zikrs. ''La ilaha illah'' en chœur, les fidèles s’en remettent à Dieu. Avant la prière mortuaire, les témoignages résonnent des haut-parleurs. Tous saluent la mémoire d’un homme généreux, pieux et croyant.

A 17 h 59 mn, c’est l’heure de la prière mortuaire. La douleur est à son paroxysme. Dès qu’elle commence, des cris fusent. Guides religieux, personnalités, fidèles, tous versent des larmes. La densité humaine est telle qu’il est extrêmement difficile de faire passer le cercueil pour l’acheminer au mausolée, après la prière.

Une voix se fait entendre, appelant les fidèles talibés à s’en remettre au bon Dieu et à prier pour le défunt. Puis, le cercueil ayant pu rejoindre enfin le mausolée, les religieux présents rejoignent la tente qui accueille habituellement la cérémonie du Maouloud.

‘’Le nouveau khalife appelle à l’union’’

Le nouveau et 5e khalife de Médina Baye, Mouhamadou Mahi Niasse, de tenir un discours rassembleur. Il appelle à l'union, à l'entraide et à l'amour du prochain. Qu’il considère comme la seule voie pour que la paix règne dans le pays. Cheikh Abdoulaye Mountakha Niasse, petit-fils de Cheikh Ibrahima Niasse, de témoigner que le défunt khalife Cheikh Akhmed Tidiane Niasse les a éduqués dans la droiture, la générosité et le respect mutuel. Ayant perdu très tôt son père Mountakha Niasse, il a été éduqué par Papa Cheikh Ahmed Tidiane Niasse.

Khouraichy Niasse qui a, avant lui, pris la parole, a rendu grâce à Dieu et annoncé que le président algérien a affrété un avion spécial pour une forte délégation. Pareil pour d'autres pays. Leur porte-parole Cheikh Aidara a présenté les condoléances de l'État algérien et de toute la communauté musulmane.

Parmi les autorités étrangères présentes, il y avait aussi le roi de Kano, accompagné lui aussi d’une forte délégation. D’autres représentants nigérians, ghanéens, américains, mauritaniens… ont rehaussé de leur présence ces funérailles.

Ainsi, pour assurer la sécurité de tout ce beau monde, il y avait une présence massive et visible des forces de l'ordre. De même que les sapeurs-pompiers et les agents de la Croix-Rouge. Aucun débordement n'a été toléré. D’ailleurs, il a fallu leur vigilance et leur savoir-faire pour canaliser les fidèles qui voulaient tous être aux premières loges. Les terrasses des maisons qui entourent la mosquée étaient remplies de talibés.

Egalement, les témoignages n’ont pas manqué. Yacine Dramé, habitante de Médina Baye : ‘’Papa Cheikh, comme l'appellent les fidèles, est ainsi nommé parce qu'il était le papa de tout le monde. Il était comme un père pour nous tous. Il était ouvert. Il nous a montré la bonne voie. Il est né quatre ans après la Fayda. Son père Cheikh Ibrahima Niasse lui a donné le nom de Cheikh Ahmed Tidiane de Fass, parce que le jour de sa naissance, lorsqu’on lui a annoncé sa naissance, Baye a dit : ‘Mon marabout est né, je vais le baptiser Cheikh Ahmed Tidiane Niasse.’ Je l’ai vu la dernière fois, quelques jours avant la fête de Tabaski. Il a formulé des prières pour mon fils et il lui a remis un billet de 10 000 F CFA. Ce jour-là, il portait un jalaba blanc. Il était généreux. C’est tout ce que l’on retient de lui.’’

Né à Kossi, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse a été rappelé à Dieu à l’âge de 88 ans. Yacine prie pour que le nouveau khalife Mouhamadou Mahi Niasse suive la voie tracée par son ainé et que le bon Dieu lui donne la grâce d’accomplir sa mission.

AIDA DIENE (ENVOYEE SPECIALE A MEDINA BAYE)