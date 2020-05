Désireux de participer à l’effort de sensibilisation contre de la Covid-19, Docta multiplie les initiatives. Après les fresques murales réalisées dans certains quartiers, le graffeur incite les populations de la Médina à respecter la distanciation sociale.

Comme les musiciens, les comédiens et les plasticiens, les graffeurs aussi se mobilisent autour de la sensibilisation contre la Covid-19. L’artiste urbain Amadou Lamine Ngom dit ‘’Docta’’, avec l’appui des membres de son collectif Doxandem Squad, s’y met de manière méthodique et atteint ses cibles. A la Médina, il y réussit une prouesse qui était jusque-là l’une des choses les plus difficiles : inciter les populations à respecter la distanciation sociale. Sa cible actuelle, ce sont les clients des boulangeries.

En effet, avec l’interdiction de la vente du pain dans les boutiques de quartier pour des raisons d’hygiène, il y a toujours du monde devant les boulangeries et il est difficile de faire respecter aux clients la distance d’un mètre. Pour y remédier, Docta sillonne les boulangeries de la Médina et utilise son art. Des traces de pas taguées au sol et distancées d’un mètre rappellent aux acheteurs de la ‘’précieuse baguette’’ la nécessité de la distanciation sociale. Joint par ‘’EnQuête’’, l’un des pionniers du graffiti au Sénégal explique sa méthode pratique. ‘’J’ai créé une plateforme dénommée ‘Médina xeex Covid-19’. C’est dans ce cadre que je fais ce travail dans mon quartier, la Médina. Nous envisageons de dupliquer cette plateforme dans d’autres quartiers dakarois, puis dans les autres localités du pays et même en Afrique’’, a-t-il fait savoir.

D’ailleurs, dans ce contexte de coronavirus, d’autres quartiers ont déjà eu à bénéficier des belles expressions artistiques de Docta. C’est le cas des HLM et de Fann où des œuvres de Street Art interpellent les passants sur les autres mesures d’hygiènes : lavage des mains, tousser au creux du coude… Docta n’a rien laissé au hasard sur les recommandations sanitaires pour barrer la route au coronavirus.

Il faut noter qu’avec ses fresques murales, les messages sont accessibles à tous.