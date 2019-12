Les femmes étaient, avant-hier, à l’honneur. Dans le cadre de son programme ‘Femmes occupez les médias (FOM)’, l’institut Panos récompensait les meilleures productions journalistiques consacrées aux femmes.

Une manière de faire la promotion du journalisme sensible au genre au niveau des rédactions au Sénégal. Ainsi, 4 prix ont été attribués aux journalistes les plus méritants.

Encore une fois, le quotidien EnQuête a été honoré, grâce à son reporter Viviane Diatta qui a remporté le premier prix en presse écrite et le deuxième prix (tous médias confondus). Notre collègue avait fait une enquête sur une fille victime de fistule et abandonnée par son mari et son père.

Cette enquête qui a été réalisée au sud du Sénégal, plus précisément à Sédhiou, a été positivement sanctionnée par la note de 16 (la meilleure note, tous médias confondus), décernée par le jury composé d’éminents professionnels, dont des enseignants au Centre d’étude des sciences et techniques de l’information. Premier prix en presse écrite, Mlle Diatta a été devancée de près par notre talentueuse consœur de la DTV, Marguerite Rosalie Ndiaye, qui a gagné le premier prix 2019 (tous médias confondus).

Par ailleurs, Oumou Kalsoum Bâ de Iradio a eu le prix spécial Fom. Quant à Yandé Diop du site Thiey Dakar, elle a eu le prix espoir. L'objectif de ces prix est d'amener les rédactions à s’intéresser davantage au genre, mais également, permette aux femmes d'être dans les instances de décisions au niveau des médias.