Cheikh Ahmed Tidiane Fall, assistant juridique et frère de Me El Hadj Moustapha Diouf, a été attrait par ce dernier pour menace de mort, hier, devant le tribunal des flagrants délits.

Un conflit entre frères, qui ne date pas d’hier, a atterri, hier, devant le tribunal des flagrants délits. Il s’agit de Cheikh Ahmed Tidiane Fall qui a passé un coup de fil à partir de son téléphone fixe, la matinée du samedi 20 juin dernier, à 6 h 51 mn précisément, pour proférer des menaces de mort à Me El Hadj Moustapha Diouf. L’appel n’a duré que quelques secondes, puisqu’il lui a juste dit : ‘’El Hadj. Achète ton linceul, puisque tu mourras dans la semaine.’’ Ledit appel l’a fait sursauter de son lit, alors qu’il était encore dans les bras de Morphée, selon l’avocat. Sa dame, Mame Diarra Diop, qui était à côté de lui, au moment où il était au téléphone, a également entendu et reconnu la voix de son beau-frère menaçant son mari.

D’ailleurs, elle a été appelée à la barre où elle a réitéré les mêmes propos. Cette dernière n’a pu assister au reste du procès, puisqu’elle a été expulsée de la salle par le président du tribunal. Car elle acquiesçait et faisait des commentaires, lors de la plaidoirie de Me Mbengue, pour le compte de son mari.

Également, une réquisition a été faite à la Sonatel et la production du relevé téléphonique a effectivement révélé que le sieur Cheikh A. T. Fall a bel et bien passé un appel à partir de son téléphone fixe vers le téléphone portable de son frère.

Malgré cela, le prévenu a persisté à nier les faits. Il a soutenu n’avoir pas appelé, ce jour-là. Pour plus de renseignements, le juge a fait appel à son fils, qui se trouve être l’homonyme de Me Diouf, pour l’interroger sur les faits. Et le petit, âgé de 11 ans, a déclaré n’avoir pas passé d’appel sur le fixe de leur maison. Il en est de même pour Fatou Thiam Mbaye, l’épouse du prévenu, qui a soutenu n’avoir pas été témoin des faits et a déclaré qu’elle dormait, cette matinée-là, jusqu’à 9 h et que si son mari avait été au téléphone, elle l’aurait entendu.

La représentante du parquet a trouvé les faits constants et a requis une peine de 2 ans avec sursis. Là où Me Khoureychi Ba a plaidé qu’il n’y a pas de preuve. ‘’Il y a eu un appel, mais le contenu, on l’ignore’’, a plaidé Me Ba qui a sollicité la relaxe au bénéfice du doute. L’avocat d’ajouter : ‘’Il devrait même être condamné au bénéfice du doute, parce qu’il doit savoir que personne ne veut être dénoncé dans sa quiétude.’’

Maitre Ibrahima Mbengue, pour le compte de Me Diouf, n’a réclamé que le franc symbolique. ‘’Si mon client ne l’aide pas financièrement, ce n’est pas lui qui le fera’’, a martelé Me Mbengue. Le conseil a aussi trouvé déplorable et indigne le comportement du prévenu qui, pense-t-il, est de mauvaise foi. ‘’J’aurais compris qu’il dise qu’il a appelé, mais pour autre chose. Le prévenu est de mauvaise foi, parce qu’il conteste même l’appel émis à partir de son téléphone. Il devait avoir le courage de se mettre à la barre et d’avouer que c’est bien lui’’, s’est indigné la robe noire. Et d’ajouter que Me Diouf ne mérite pas cela, puisqu’il a tout fait pour le prévenu.

Au final, le tribunal a reconnu Cheikh A. T. Fall coupable de ce chef, l’a condamné à 1 mois ferme et le franc symbolique alloué à la partie civile.

Fama Tall