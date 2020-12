Le tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé, hier, Maïmouna Diouf et son petit-ami Mouhamed Mahmoud Diallo. Le couple infernal, pour se faire de l’argent, extorquait de l’argent à de braves dames, en les menaçant de divulguer leurs images obscènes.

Maïmouna Faye et son amant Mouhamed Mahmoud Diallo ont été jugés, hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le couple avait décidé de s’enrichir facilement sur le dos de braves dames, en leur faisant croire qu’ils détenaient des images obscènes d’elles. Leur modus operandi était simple : Maïmouna Diouf donnait les numéros de ses amies les plus nanties à son petit copain. Ce dernier se chargeait de contacter les dames pour leur dire qu’il a, en sa possession, des images obscènes d’elles. Dès qu’il sentait la panique chez ses interlocutrices, Mouhamed Mahmoud Diallo leur réclamait diverses sommes d’argent, au risque de diffuser ces images.

Pourtant, il ressort des éléments de l’enquête que Maïmouna Diouf, avant d’être la complice de Mouhamed Diallo, a été sa victime. En effet, elle l’a connu via le réseau social Facebook. Utilisant un pseudonyme féminin, il avait réussi à gagner la confiance de Maïmouna et est parvenu à obtenir d’elle des images à caractère pornographique. Très ingénieux, il avait alors contacté la dame par téléphone pour lui envoyer ses photos avant de lui réclamer de l’argent. Le quidam, ayant à sa merci la demoiselle, parvint à lui soutirer plus de 3 millions 500 mille francs. Pire, celle-ci n’ayant plus de quoi lui payer, lui proposa de coucher avec lui, en échange de ses photos.

C’est sur ces entrefaites qu’elle s’est rendue à Kaolack, rien que pour satisfaire Mouhamed Mahmoud Diallo. De cette rencontre, est née une idylle qui dure depuis deux ans.

Au nombre de trois, les parties civiles Adama Ndiaye, Yacine Thiam et Oulimata Ndiaye sont à tour de rôle revenues sur leur mésaventure avec les prévenus. Selon la couturière Yacine Thiam, Mouhamed Mahmoud Diallo l’a contactée et lui a fait savoir qu’il détenait des images d’elle pas du tout honorables. ‘’Se faisant passer pour le fameux Kocc Barma, il m’a contrainte à aller donner mon sang au centre de transfusion sanguine. Il m’a également demandé de faire des dons à un hôpital et de lui envoyer 400 mille francs CFA’’, a déclaré la dame.

En état de grossesse, la couturière explique qu’elle s’en est ouverte à sa meilleure amie qui lui a conseillé de déposer une plainte contre Mouhamed à la Section de recherches. D’ailleurs, elle souligne que le prévenu lui a interdit d’alerter les policiers, au risque de voir ses images sur les réseaux sociaux.

Adama Ndiaye et Oulimata Ndiaye, toutes deux d’anciennes collègues de la prévenue Maïmouna Diouf, ont, elles, mordu à l’hameçon. Elles ont chacune déboursé 400 mille francs CFA pour que leur bourreau n’exécute pas ses menaces.

Arrêtée en premier, Maïmouna a mené les enquêteurs chez son amant qui avait tout commandité. Poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation d’identité numérique et extorsion de fonds, ils ont, à l’unanimité, reconnu les faits. ‘’C’est à travers moi qu’il a eu les coordonnées d’Oulimata et d’Adama. Sans emploi, il voulait m’aider à payer ma location. Je lui ai dit qu’il pouvait soutirer à mes amies de l’argent’’, a avoué Maïmouna Faye qui est âgée de 28 ans.

En effet, la jeune femme dit avoir perdu son travail à cause de la Covid-19. Quant à Mouhamed Mahmoud Diallo, il dit avoir agi de la sorte, car ses activités ne marchent plus. Regrettant son acte, il a demandé pardon aux parties civiles et au tribunal. Même si Yacine Thiam et Adama lui ont accordé leur clémence, Oulimata Ndiaye, elle, a réclamé qu’il lui rembourse ses 400 mille francs CFA.

Le représentant du ministère public, qui a déploré la gravité des actes des prévenus, a demandé au tribunal de leur infliger des peines sévères, afin de dissuader quiconque de jouer au maitre-chanteur.

Pour les peines, le maitre des poursuites a requis 4 ans de prison ferme contre Mouhamed Mahmoud Diallo et 2 ans dont 6 mois d’emprisonnement contre Maïmouna Diouf. Les conseils des prévenus ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale, tout en reconnaissant la culpabilité de leurs clients.

Au terme des plaidoiries, le tribunal a infligé à Mouhamed Mahmoud Diallo 2 ans dont 3 mois de prison ferme et 2 ans avec sursis à Maïmouna Diouf.

AMINATA DIALLO