Cheikh Ndoye repart de l’avant. Au chômage depuis un an, le milieu de terrain de 34 ans s’est remis de sa rupture du ligament croisé du genou et le voilà en quête d’un nouveau challenge, qui pourrait le mener vers Guingamp et la Ligue 2.

Ce vendredi, RMC Sport révèle en effet que le colosse sénégalais effectue un essai au sein du club breton. Charge à l’ancien Angevin, qui a décidé de poursuivre le SCO aux prud’hommes en raison d’une promesse d’embauche non tenue, de se montrer convaincant.