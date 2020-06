L’Olympique de Marseille serait passé à l’offensive, dans le dossier de Mbaye Niang. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, les Phocéens auraient fait une proposition à l’international sénégalais.

Le feuilleton Mbaye Niang-Olympique de Marseille serait sur le point de connaitre une nouvelle tournure. Selon les informations de ‘’le10sport.com’’, qui cite le journaliste italien Nicolo Schira, les dirigeants marseillais seraient passés à l’attaque dans le dossier de l’international sénégalais. ‘’Alors que l’attaquant sénégalais serait le premier choix d’André Villas-Boas pour cet été, le journaliste italien explique sur Twitter que le club phocéen aurait initié les premières discussions avec Rennes pour évoquer un transfert’’, a écrit le site d’informations sportives.

Il y a quelques jours, le nouveau président du Stade Rennais disait n’avoir ‘’aucun contact’’ avec Marseille, concernant ce dossier. ‘’J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On n’a reçu aucune offre’’, avait déclaré Nicolas Holveck.

La donne a donc changé. Et selon la même source, l’OM aurait ‘’également fait un premier pas vers Niang, en lui proposant un contrat de 5 ans’’. Avant-hier, ‘’l’Equipe’’ révélait qu’André Villas-Boas avait déjà contacté le Sénégalais, quelques semaines avant le confinement, pour lui présenter son projet et évoquer brièvement une possible association avec Dario Benedetto dans un 4-4-2.

Mais les Marseillais n’ont pas les coudées franches dans ce dossier, malgré l’intérêt du joueur à rallier le sud de la France. Du fait des difficultés financières qui accablent le club, le coach n’aurait pas suffisamment de cash pour enrôler l’ancien attaquant du Milan AC. Du côté rennais, on n’attend pas moins de 20 millions d’euros pour libérer le joueur.

L’autre obstacle qui pourrait se dresser sur le chemin de l’OM est la manifestation d’intérêt de Tottenham à l’endroit de Mbaye Niang. Dans son édition de lundi dernier, ‘’l’Equipe’’ annonce que les Spurs se sont positionnés pour l’attaquant de Rennes en vue du prochain mercato estival.

Pour leur part, les Bretons, qui affirment n’être pas contre un départ de l’ex-Caenais, attentent la meilleure offre possible. Ils seraient d’ailleurs en train de préparer l’après Mbaye Niang. Selon ‘’l’Equipe’’, les dirigeants rennais sont sur la piste de l’attaquant de Saint-Etienne Denis Bouanga (25 ans). ‘’L’été dernier, Olivier Létang, encore président du club breton, avait formulé une offre de 4,5 M€ pour le débaucher de Nîmes. Mais c’est finalement l’AS Saint-Étienne qui avait remporté la mise pour quatre ans et le même montant. Cette fois, Rennes aurait placé la mise de départ à 6 M€’’.

Pour le moment, informe le site français d’informations sportives, Rennes ‘’se contenterait de préparer le dossier avec l’entourage’’ du Gabonais. Mais ce dossier s’annonce compliqué, puisque les Verts envisage une reconstruction de leur équipe avec le joueur et ne seraient pas disposés à vendre ‘’sauf en cas d’offre conséquente et difficilement refusable’’. ‘’À moins de 10 M€, l’international gabonais (11 sélections, 3 buts) ne partira pas. À 15 M€, il est parti.’’.