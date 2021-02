L’AS Monaco a réussi un joli coup, en obtenant le transfert de Krépin Diatta, en provenance du Club Bruges, pour un montant de 20 millions d’euros, pour les cinq prochaines années. C’est le 4e plus gros transfert, selon ‘’France Football’’, durant ce mercato d’hiver qui a pris fin lundi dernier. En plus de la nouvelle recrue de l’ASM, Mbaye Diagne (West Brom) et Pape Abdou Cissé (Saint-Etienne) ont pu changer d’air, contrairement à Boulaye Dia, Mbaye Niang et Idrissa Gana Guèye, malgré un bon de sortie de leurs clubs respectifs.

Le mercato d’hiver, qui a duré un mois, a pris fin ce lundi 2 février. Côté sénégalais, le dernier marché des transferts s’est plutôt révélé assez calme, malgré plusieurs rumeurs annonçant des joueurs sur le départ. Néanmoins, on a pu noter des mouvements chez certains footballeurs, dont le plus retentissant celui de Krépin Diatta. D’ailleurs, l’ancien attaquant de la sélection junior du Sénégal est classé à la 4e place des transferts les plus chers de ce mercato, avec 20 millions d’euros, selon le site de ‘’France Football’’. Il est devancé par Saïd Benrahma, de Brentford à West Ham (23,1 millions d'euros), Sébastien Haller, de West Ham à l'Ajax Amsterdam (22,5 millions d'euros) et Amad Diallo, de l’Atalanta Bergame à Manchester United (21 millions d'euros).

Parmi les candidats sénégalais à un changement d’écurie cet hiver, le nom de Krépin Diatta est celui qui a le moins circulé. Entre la fuite de l’information par la presse belge, le démenti de Niko Kovac et sa signature à l’AS Monaco, il s’en est fallu que quelques heures. Le jeudi 21 janvier dernier, l’international sénégalais de 21 ans a paraphé un contrat avec le club de la principauté pour les cinq prochaines années. L’ancien pensionnaire de l’Académie Oslo rejoint ainsi le Rocher après trois saisons passées en Belgique sous les couleurs du Club Bruges, où il a été sacré deux fois champion national. Il a démarré l’exercice 2020-2021 à l’aune de ses prestations des saisons précédentes, en étant l’un des meilleurs buteurs de son désormais ex-équipe (10 buts).

Après s’être illustré au FC Bruges, Krépin Diatta entame une nouvelle aventure en championnat de France avec l’ASM, classé 4e (42 pts). Le Sénégalais est attendu par ses nouveaux dirigeants pour aider le club de la principauté dans sa quête d’une place européenne. Pour cela, le directeur sportif de Monaco n’en doute point, eu égard à son talent. ‘’A l’image de ses qualités de percussion, de dynamisme, de ses aptitudes dans la finition, mais aussi de sa polyvalence et de son expérience internationale en dépit de son jeune âge, Krépin réunit de nombreux atouts qui lui permettront de s’intégrer au style de jeu moderne prôné par Niko’’, s’est réjoui de Paul Mitchell.

Le moins qu’on puisse dire est que les choses démarrent plutôt bien pour Diatta. La nouvelle recrue de Kovac a déjà joué deux matches (deux victoires respectivement contre Marseille, 3-1, et Nantes, 2-1) avec ses nouveaux coéquipiers, dont une titularisation.

Mbaye Diagne rejoint les Baggies

Mbaye Diagne s’est vite relevé de sa mésaventure en Belgique avec le Club Bruges, la saison précédente. Car depuis le début du championnat turc, l’attaquant sénégalais s’est révélé l’homme fort de l’attaque de Galatasaray. Il a inscrit 11 buts en 19 apparitions, toutes compétitions confondues. Pourtant, le club stambouliote n’a pu l’empêcher de partir. ‘’Il est en fait heureux à Galatasaray, mais il a accepté parce qu'il pense qu’il pourrait y avoir plus de jeu. C’est un excellent transfert pour Galatasaray, parce que je pense que Diagne ne rentre pas dans le système de Fatih Terim (le coach de Galatasaray)’’, avait expliqué son agent Fatih Ilek.

Le Sénégalais va encore expérimenter un autre championnat, en l’occurrence la Premier League anglaise où il évoluera sous le maillot de West Bromwich Albion jusqu’à la fin de la saison sous forme de prêt sans option d’achat. L’ancien joueur de Kasimpasa a exprimé sa gratitude à l’égard des Baggies qui lui donnent l’occasion de réaliser son ‘’rêve’’.

‘’Je suis très heureux d’être ici à West Bromwich Albion. Mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. J’ai travaillé dur et j’ai eu la possibilité de réaliser mon rêve’’, a-t-il déclaré dans un entretien publié dans le site du club. Diagne a promis de ‘’tout donner’’ pour ‘’rendre les fans de West Bromwich Albion heureux’’.

Abdou Cissé est Vert

Pape Abdou Cissé fait partie de la cohorte des joueurs à avoir changé de fanion durant cet hiver. Le défenseur central sénégalais a quitté la Grèce pour prendre la direction de l’Hexagone. Il a rejoint Saint Etienne, en provenance de l’Olympiakos, sous forme de prêt assorti d’une option d’achat de dix millions d'euros (un peu plus de 6,5 milliards de francs CFA).

L'ancien joueur de l'AC Ajaccio évolue en Grèce depuis janvier 2017. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la formation du Pirée, en tête de son championnat, l'international sénégalais (4 sélections, 1 but) a disputé 19 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2020-2021, pour un but. ‘’Plombé dans ce secteur de jeu par le transfert de Wesley Fofana à Leicester City, l'été dernier, Saint-Etienne espère que le recrutement de Pape Cissé permettra à Claude Puel de stabiliser son arrière-garde’’, a écrit Topmercato.com.

Pendant que Pape Abdou Cissé qui la Grèce, Younousse Sakharé fait le chemin inverse. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, arrivé au CSKA Sofia (Bulgarie) en juin dernier, s’est engagé avec le Panathinaïkos d'Athènes pour les 18 prochains mois. Le milieu de terrain de 31 ans, formé au PSG, avait résilié son contrat avec Bordeaux, en novembre 2019.

Le mercato hivernal des Sénégalais est aussi marqué par le transfert de Pape Meïssa Ba au Red Star, en National 1 français. L’ancien attaquant de Dakar Sacré-Cœur évoluait à Troyes depuis 2019. Agé de 23 ans, il compte déjà deux réalisations en Ligue 2 cette saison avec l’Estac. Ses deux premiers buts en tant que professionnel. A côté de ça, le joueur troyen a pu disputer 11 matchs de Ligue 2 depuis l’été dernier. Cheikh Niasse a également changé d’air dans les dernières heures du mercato. Apparu une seule fois cette saison avec Lille, face au Celtic Glasgow en Ligue Europa, il part en Grèce en quête de temps de jeu. Le milieu de terrain sénégalais de 21 ans, qui peut aussi évoluer en défense, est prêté jusqu'à la fin de la saison au Panathinaïkos (5e du championnat grec), sans option d'achat.

Boulaye Dia, Mbaye Niang et Guèye sont finalement restés

Pour leur part, leurs noms ont été cités parmi les potentiels transferts du mercato d’hiver. Mais finalement, ils sont restés. C’est le cas notamment de Boulaye Dia, Mbaye Niang et Idrissa Gana Guèye.

Annoncé depuis le début de la fenêtre de janvier dans le viseur de plusieurs clubs étrangers dont West Ham, qui avait même formulé une offre, la somme de 10 millions d’euros avancée par les Hammers n’avait pas satisfait les dirigeants de Reims qui en attendaient 15 millions d’euros. Malgré le bon de sortie qui lui a été accordé, l’attaquant sénégalais n’a pas finalement bougé, au grand bonheur de son entraineur. ‘’Quand on voit la façon dont il se comporte actuellement, comment il vit dans le groupe, il est heureux et s'éclate sur le terrain. Il est performant, nous donne les bons signaux. On sent un garçon complètement investi dans le projet. Je suis vraiment content de le garder jusqu'à la fin de saison’’, s’est réjoui David Guion, lors d’un entretien, lundi dernier, avec la chaîne Téléfoot. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le natif d'Oyonnax a marqué 12 buts en 20 matches de Ligue 1 en 2020-2021. Il occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs, derrière Kylian Mbappé (14).

Alors qu’il avait affirmé sa volonté de passer le reste de la saison du côté de la Bretagne, le nom de Mbaye Niang est apparu dans les derniers jours du mercato en partance pour le Genoa, puis à Saint-Etienne. Ce qui n’est pas arrivé au final, puisque l’ancien attaquant du Milan AC n’a pas donné suite aux nombreuses sollicitations. ‘’Tout est fermé. Nous n’avons plus de dossiers en attente. Mbaye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s’étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes’’, a notifié le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice.

Idrissa Gana Guèye (31 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a également décidé de continuer l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Newcastle souhaitait obtenir le prêt du milieu de terrain francilien sur la seconde partie de la saison. Si le champion de France en titre se montrait ouvert à cette possibilité, le Sénégalais a décliné cette proposition, d’après les informations du quotidien ‘’L’Equipe’’, lundi dernier.

LOUIS GEORGES DIATTA