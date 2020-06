Comme indiqué dimanche, l'attaquant de Rennes M'Baye Niang (25 ans, 26 matchs et 10 buts en L1 cette saison) plaît à Al-Duhail, un club au Qatar. Pisté depuis plusieurs semaines par l'Olympique de Marseille, l'international sénégalais envisage sérieusement un départ pour la formation qatarie d'après les informations du quotidien L'Equipe ce lundi. Malgré la priorité donnée à l'OM, Niang sait que le récent 2e de Ligue 1 se trouve dans une situation financière précaire et pourrait être dans l'incapacité de passer à l'offensive sur ce dossier. En tout cas, les discussions entre Rennes et Al-Duhail ont bel et bien débuté pour un transfert de l'ancien Milanais sur ce mercato d'été.

…OM, Dia en cas d'échec avec Niang ?

D'après les informations du 10 Sport, en cas d’échec avec Niang, l’OM aurait décidé de jeter son dévolu sur l’attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia (23 ans, 24 matchs et 7 buts en L1 cette saison), buteur cette saison lors des rendez-vous importants face au PSG (2-0), Rennes (1-0) et Monaco (1-2). D’après nos confrères, le club champenois attendrait une somme comprise entre 10 et 15 M€, tandis que Rennes et Brighton surveillent également le Rémois. Évidemment, une partie de poker menteur n’est pas à exclure. Avec la piste qatarie, Niang met clairement la pression sur l’OM, et il ne serait pas étonnant de voir le récent 2e de Ligue 1 faire de même avec la rumeur Dia.