Les Hornets veulent faire du transfert d’Ismaïla Sarr une vente aux enchères. Courtisé par Liverpool et Crystal Palace, Watford, qui va évoluer la saison prochaine en Championship a fixé le prix de l’attaquant. Recruté en aout 2019 pour 35 millions d’euros, Watford est conscient qu’il possède actuellement un bijou. Alors que le club est relégué en deuxième division, il a suffi une saison à Sarr pour mettre la Premier League dans sa poche. L’ailier de 22 ans mérite de poursuivre sa carrière en Premier League.

Et pour cela, les prétendants ne manquent pas. Selon The Sun, le club anglais vendra Ismaïla Sarr pour 40 millions de livres sterling (44 257 036 euros) afin de soulager la douleur financière de la relégation. Crystal Palace veut recruter l’ancien joueur de Rennes et même sans le départ de Wilfried Zaha.

Liverpool et Wolverhampton aussi se sont informés sur Ismaïla Sarr, sans formuler d’offre pour le moment. Toutefois, notre source avertit : si Watford ne baisse pas le prix demandé, les Eagles vont probablement essayer de signer le buteur de Brentford, Said Benrahma, dont ils aiment le look, avec son compatriote Bee Ollie Watkins.

