Les limiers du commissariat de Dieuppeul ont mis fin à un mariage et à un anniversaire entre homosexuels. Les 25 personnes ont été arrêtées en possession de matériel érotique.

Un autre sacré coup aux mœurs de ce pays. Les limiers du commissariat de Dieuppeul, selon nos informations, ont, durant la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre, vers les coups de 4 h du matin, été informés par une source anonyme de la célébration, par de jeunes hommes, d’un mariage et d’un anniversaire à Mermoz-Sacré-Cœur. En opération de sécurisation des personnes et des biens, les éléments du commissaire Aissatou Ka, boss dudit commissariat, ont fait cap sur l’adresse indiquée.

Sur place, selon nos informations, ils ont surpris 25 personnes réunies dans l’appartement. Tous des hommes. Ils avaient loué, pour la circonstance, un appartement meublé de 3 chambres et un salon. Ils étaient effectivement en train de célébrer un mariage et un anniversaire. La perquisition des différentes pièces leur a permis de trouver du matériel érotique. Ils ont saisi 27 produits lubrifiants (facilitant la pénétration entre hommes), 9 tests VIH/sida, 10 préservatifs, deux bagues de fiançailles, un paquet de lingettes, une bouteille de gel Nova, une boite à maquillage, un paquet de pose-cils, entre autres produits.

Selon toujours nos interlocuteurs, un médecin serait dans le coup. Sauf qu’il aurait pris la fuite, à l'arrivée des éléments de la police. Mais nos sources précisent qu’il est connu et a été localisé. Son interpellation n’est plus qu’une question d’heures. Pour des raisons de confidentialité, nos sources n’ont pas voulu révéler l’identité des mis en cause, malgré l’insistance d’’’EnQuête’’.

Tout ce beau monde a été acheminé dans les locaux du commissariat de Dieuppeul pour les besoins de l’enquête. Ils n’ont pas été déférés hier au parquet, parce que les différentes auditions n’ont pas toutes été faites. Toutefois, nos interlocuteurs confient qu’ils seront remis entre les mains du procureur de la République, dans les prochaines heures, sauf changement de dernière minute.

A ce stade de l’enquête, ils sont poursuivis pour actes contre-nature et homosexualité.

CHEIKH THIAM