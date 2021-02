Découvrez les tendances de l'IdO que nous verrons le plus en 2021. Parmi les prédictions de l'IdO allant de la santé numérique, de l'apprentissage à distance, de la fabrication connectée et de la micro-mobilité à la durabilité, le dénominateur commun est l'adoption accélérée globale des technologies sans fil.

Avec 2020, le monde ne sera plus jamais le même. Néanmoins, je suis impatiente de démarrer une nouvelle année passionnante. Si 2020 a été l'année pour atténuer et gérer la pandémie de COVID-19, 2021 est l'année où « la nouvelle normalité » devient un cliché. Ce qui est évident, c'est que la pandémie a perturbé les routines quotidiennes et accéléré l'adoption de nouvelles technologies, nous permettant de travailler à distance, d'étudier à domicile et de maintenir une distance sociale. Beaucoup de ces tendances se poursuivront en 2021, et il y a de fortes implications pour l'Internet des objets (IdO).

L'IdO et la connectivité nous ont certainement aidés à nous rapprocher sur le plan personnel alors que nous étions tous physiquement séparés. La pandémie a poussé les entreprises à faire avancer l'adoption de l'IdO peut-être plus rapidement qu'elles ne l'auraient souhaité. Pour libérer toute la valeur de l'IdO, une connectivité sans fil sécurisée est nécessaire.

Voici mes prédictions IdO pour 2021 :

1. La transition vers les soins de santé numériques se développe et les lieux de dépistage et de vaccination deviennent plus accessibles - et ouvrent la voie à une nouvelle norme pour les services de santé.

2. L'enseignement et l'apprentissage à distance ouvrent les portes à de nouvelles expériences numériques et à des ressources partagées, mais contribuent également à démocratiser l'accès au savoir.

3. Les fabricants et la logistique deviennent encore plus intelligents, et les jumeaux numériques offrent une optimisation des performances et des économies - avec une adoption croissante et une application plus large.

4. Les solutions de micro-mobilité transforment nos modes de transports en milieu urbain.

5. La pandémie a peut-être éclipsé la durabilité, mais c'est le principal défi que nous devons relever ensemble - devenir la nouvelle norme pour gagner l'innovation et les affaires.

La montée en puissance de la santé numérique pour les patients et les soignants

La 5G et l'IdO ont permis la possibilité de chirurgies à distance ou dirigées par un robot. De même, la pandémie COVID-19 a donné une nouvelle urgence à la nécessité de limiter les contacts entre les médecins et les patients.

Ces techniques sont récemment passées de la théorie à la réalité. En octobre 2020, deux jumeaux siamois de neuf mois ont été séparés avec succès par des médecins de l'hôpital pour enfants de l'UC Davis. Les deux petites filles étaient jointes à la tête, créant un problème pour les chirurgiens en raison du réseau compliqué de vaisseaux sanguins dans la tête. Pour tout cartographier, les médecins ont utilisé les lunettes de réalité mixte de Magic Leap pour déterminer ce qui devrait être démêlé avant de mettre les pieds dans la salle d'opération - réduisant le risque et augmentant les chances de succès de la chirurgie.

Tout l'impact de l'IdO sur les soins de santé ne se fera pas sentir dans le domaine chirurgical. Une meilleure technologie de surveillance, comme les appareils portables, pour suivre la température corporelle et la fréquence cardiaque, peut aider les gens à faire plus à la maison, réduire le besoin de visites chez le médecin et réduire les coûts. À l'aide de capteurs connectés, les hôpitaux régionaux peuvent suivre les actifs tels que les lits d'hôpitaux, les ventilateurs, les machines de sauvetage et réduire le temps consacré à la localisation de l'équipement. Avec la 5G et une connectivité haute vitesse constante, les contrôles virtuels vidéo de haute qualité peuvent offrir une qualité et une échelle.

Les lieux des tests et des vaccins de COVID-19 seront également un point central pour 2021. Offrir des solutions de réponse rapide avec une connectivité sans fil sécurisée permettra aux professionnels des urgences et de la santé de se concentrer sur les patients et de fournir des services et des outils dans des lieux nouveaux et inattendus.

L'apprentissage à distance - il ne peut pas être entièrement virtuel mais peut ouvrir de nouvelles portes

L'éducation est l'un des secteurs les plus perturbés lors de la pandémie de COVID-19. Il y a certaines choses à propos de l'expérience éducative en personne qui sont difficiles à reproduire même avec la meilleure technologie à distance. L'aspect social de l'éducation n'est pas entièrement transmis à travers un écran, mais les enseignants ont été agiles et créatifs. Les éducateurs ont d'abord adopté de nouveaux outils par nécessité et par besoin de faire participer les étudiants éloignés. Mais il n'y a aucune raison pour que ces tendances ne puissent pas continuer alors même que la pandémie disparaît. Les technologies 5G et IdO peuvent aider à créer de nouvelles expériences, comme des excursions virtuelles. Une visite virtuelle d'un musée ne sera pas la même chose qu'une visite en personne, mais elle peut être plus engageante et mémorable que la lecture dans un livre.

L'IdO peut contribuer à réduire la fracture numérique en partageant efficacement les ressources et les enseignants. Dans les zones rurales, les élèves peuvent potentiellement apprendre d'un professeur de calcul d'une autre école. De meilleures applications IdO permettront aux enseignants de « visiter » virtuellement la salle de classe et d'interagir avec les élèves. Nous verrons une augmentation des méthodes d'enseignement et d'apprentissage numériques et virtuelles.

Des chaînes d'approvisionnement et de fabrication plus intelligentes

Le fait de repenser et de mettre à jour la fabrication, les opérations et les chaînes d'approvisionnement s’accélèrera en 2021. Le besoin de fabriquer et de produire localement a conduit à des progrès dans l'efficacité de la logistique. La pandémie a conduit à la prolifération d'appareils intelligents dans les environnements de fabrication. Cela se poursuivra, même si le virus est sous contrôle au fur et à mesure que les vaccins sont distribués. Les entreprises se rendent compte qu'en intégrant des applications IdO dans l'usine, les avantages commerciaux et économiques se matérialisent rapidement. Par exemple, les caméras infrarouges sur une ligne de production pourraient remplacer les inspecteurs, libérant ainsi le personnel pour d'autres tâches. Un robot d'exploration dans le système de chauffage, de ventilation et de climatisation peut surveiller les conditions d'une manière qui est impossible pour un humain.

2021 sera l'année des jumeaux numériques et de la 5G. Le jumelage consiste à collecter des données sur un processus ou une machine pour créer un modèle prédictif, un « jumeau » numérique, qui permet un meilleur suivi de l'usure et des besoins de maintenance. En fin de compte, ces gains d'efficacité opérationnelle réduisent les coûts.

Taylor Constreuction, en Australie, est une entreprise qui profite pleinement de l'offre de jumeaux numériques et de XR. Avec la 5G, les ouvriers du bâtiment, les architectes et les équipes de production disposent d'une connectivité haut débit sécurisée et d'une faible latence pour appliquer la visualisation holographique des bâtiments, l'analyse de sécurité à 360 degrés, des capteurs intelligents sur les structures et des plans de conception numérique en temps réel sur site.

Le suivi de la micro-mobilité change la façon dont nous nous déplaçons dans les villes

Comme la plupart d'entre nous travaillons à domicile, notre mobilité se limite à la proximité de notre communauté locale. Avec l'évolution des modes d'utilisation des voitures et des transports publics, d'autres modes de transport, y compris les trottinettes électriques ou les vélos électriques, deviennent plus répandus. Avec des programmes de partage de trottinettes électriques disponibles dans plus de 100 villes, dans au moins 20 pays, du Chili à la Corée du Sud en passant par la Nouvelle-Zélande, ils doivent tous être connectés. L'IdO est la base de la connexion et de la coordination de ces trottinettes et fournit une connectivité aux entreprises de micro-mobilité pour fournir ces services.

La durabilité se poursuit en 2021

En 2020, la durabilité a été éclipsée par la pandémie de COVID-19. En 2021, c'est un prérequis pour notre avenir. Les technologies numériques jouent un rôle central en aidant la communauté mondiale à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030, comme le souligne le dernier rapport sur la Feuille de route exponentielle. En tant que leader technologique, Ericsson a joué un rôle actif dans l'établissement d'un précédent et a réduit ses émissions de 50 %. Les technologies numériques et l'IdO permettent d'accéder aux besoins humains fondamentaux tels que l'eau potable et la nourriture.

Selon les Nations Unies, trois personnes sur dix n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité. La surveillance des données en temps réel et les systèmes intelligents peuvent garantir la qualité de l'eau. Wayout est une entreprise répondant aux besoins en eau propre. Elle a permis aux micro-usines de produire localement de l'eau propre et filtrée avec une empreinte écologique minimale. Alimentées par des panneaux solaires, les micro-usines offrent un système avancé de purification de l'eau. L'agriculture intelligente est un autre exemple de la manière dont nous pouvons améliorer l'efficacité de nos ressources pour la production alimentaire. Stanley Black & Decker a lancé un système d'irrigation d'eau à connexion intelligente pour les agriculteurs locaux en Inde. Grâce à une irrigation intelligente et connectée, les agriculteurs peuvent mieux gérer les ressources en eaux souterraines et tirer parti des saisons pour produire jusqu'à trois cultures par an, ce qui entraîne un rendement et des revenus supplémentaires.

Une perspective positive

Au fur et à mesure que nous procédons à la transformation numérique à plus grande échelle et à une vitesse croissante, il y aura des obstacles sur la route. À mesure que de plus en plus d'appareils sont intégrés dans les entreprises, la normalisation et la connectivité deviennent de plus en plus importantes.

Si nous pouvons relever ces défis, nous pouvons faire un bond en avant significatif dans l'IdOT en 2021, avec la 5G en tant que plate-forme d'innovation et la durabilité ancrée dans notre entreprise. La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de ces technologies par nécessité. Mais elles seront avec nous pour aller de l'avant à mesure que la connectivité devient encore plus essentielle à la façon dont nous vivons, apprenons et travaillons. Et une technologie plus intelligente sera meilleure et aidera à libérer les entreprises.

Par Åsa Tamsons

responsable du domaine d’activité

Technologies et Nouveaux Business

chez Ericsson.