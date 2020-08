La politique reprend un peu de ses droits dans le contexte difficile imposé par la pandémie de Covid-19. Souvent occupé à régler des querelles internes, l’Alliance pour la République (APR) soutient, cette fois-ci, son patron empêtré dans une gestion chaotique et décriée de la pandémie.

L’Alliance pour la République (APR) apprécie les efforts du gouvernement pour créer les conditions d’une résilience économique et sociale durable au Sénégal. En témoigne la tenue, jeudi dernier, au palais de la République, d’une réunion gouvernementale consacrée au deuxième Plan d’actions prioritaires (PAP 2019-2023) du Plan Sénégal émergent (PSE). Dans un communiqué publié hier portant le sceau du porte-parole national, le parti se félicite des réflexions, sous l’autorité du président Macky Sall, sur les perspectives macro-économiques et sociales ayant permis de revoir le budget à la hausse, au regard des priorités dégagées par le gouvernement.

En effet, font remarquer les Apéristes, celui-ci est ‘’établi à 14 712 milliards de francs, à l’issue de la rencontre, contre 14 098 milliards avant la survenue de la pandémie liée au coronavirus’’.

Toutefois, le parti du président de la République ne s’en arrête pas là. Il continue de saluer l’engagement du chef de l’Etat à ‘’consolider les réformes d’envergure pour parachever la mise en œuvre du PAP II’’. Cette politique est déjà effective, avec ‘’la réforme de l’environnement des affaires, la promotion de la participation du secteur privé, la modernisation de l’Administration, la dématérialisation des procédures pour l’exécution dans l’efficacité, l’efficience et la transparence des marchés publics et des projets’’, entre autres.

Mais aussi, à travers les décisions prises par ‘’le président Macky Sall pour la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, l’industrialisation de l’économie, la transformation digitale de l’économie, le développement du secteur privé, le développement du tourisme local et régional et la protection sociale’’ dans l’optique d’un rétablissement de ‘’la trajectoire initiale du PSE et de créer les conditions d’un véritable développement endogène porté par un secteur privé national fort’’.

Pour préparer l’après-Covid-19, l’Alliance pour la République réaffirme donc son soutien à la relance ‘’rapide et consolidée de notre économie ainsi qu’à la volonté du gouvernement d’engager la riposte pour la consolidation des acquis et d’accélérer la marche vers l’émergence en 2035’’. Une vision qui intègre une nouvelle dimension environnementale de l’action politique, avec la décision du président de la République d’introduire dans le Code de construction, l’obligation de planter des arbres devant chez soi, pour disposer d’une autorisation de construire. Mais aussi la volonté du chef de l’Exécutif ‘’de préserver notre patrimoine forestier (…) et l’urgence de développer l’initiative le PSE vert pour la reforestation durable et inclusive du territoire national’’.

Pour mener à bien cette volonté, le président de la République avait annoncé avoir demandé au gouvernement de parachever le processus de recrutement, à terme, de 600 volontaires de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte, d’agents des eaux et forêts et des parcs nationaux. Le satisfecit de ses partisans intègre aussi le recrutement annoncé de 1 500 médecins et agents professionnels de la santé (infirmiers et infirmières, sages-femmes, professionnels de santé) pour renforcer les capacités de riposte et de résilience du système de santé face à la Covid-19.

Alors que la pandémie continue à déployer ses tentacules partout dans le pays, l’APR exhorte ses alliés de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle à mener le combat communautaire pour circonscrire la propagation du virus. Ce qui passe par la sensibilisation des populations à prendre la mesure de leurs responsabilités individuelles à travers le port correct du masque, le respect des mesures barrières et de distanciation physique.

Lamine Diouf