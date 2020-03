Face à la progression de la Covid-19 au Sénégal, les collectivités locales commencent à prendre des dispositions pour éviter sa propagation. Déjà, l’édile de la Médina, Bamba Fall, a décrété la fermeture des marchés de sa commune à 18 h et le déguerpissement des emprises irrégulières. À la commune voisine de Gueule Tapée-Fass-Colobane, Ousmane Ndoye a démarré des activités d’assainissement des marchés.

À situation d’exception, mesures d’exception. Cette assertion se vérifie aujourd’hui à travers les décisions des autorités, qu’elles soient du gouvernement, des pouvoirs déconcentrés ou décentralisés. Dans le cas d’espèce, dans la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane, l’édile Souleymane Ndoye a, de concert avec les commerçants détenteurs de cantines, les tabliers et autres marchands ambulants de Colobane, décidé de fermer le marché pour des opérations de salubrité et de désinfection, et ce pour 4 jours.

À cet effet, toute l’emprise du célèbre marché, du rond-point allant de la Caisse de sécurité sociale au rond-point allant vers l’autoroute et de ce point à la route reliant la caserne Samba Diéri Diallo, les lieux sonnent vide, à quelques toutes petites exceptions non notables. Michel Aliou Cissé, 3e adjoint au maire de la commune, trouvé dans le cœur du marché à la tâche avec les administrés et des équipes de l’UCG, explique les fondements de leur action au marché Colobane : ‘’Cette initiative vient du bureau municipal et du maire Ousmane Ndoye, en réaction au contexte de la maladie du coronavirus auquel nous n’échappons pas actuellement.’’ Relativement à la grande fréquentation du marché, le bureau municipal a jugé nécessaire de procéder à une opération de salubrité publique dans le contexte du coronavirus. Michel Aliou Cissé s’en explique : ‘’Vu que notre marché Colobane est un des grands marchés du Sénégal et qu’il est plus ou moins exposé, parce qu’effectivement il recense une gare routière, des horaires qui viennent de Touba, etc. Nous avons pensé à dérouler cette action, avec l’appui de l’UCG, pour balayer et enlever tout ce qui est ordure et encombrement.’’

Pour cette première phase des opérations, un énorme dispositif a été mis en place. Il est composé de plusieurs camions de ramassage d’ordures bien visibles en divers endroits du marché. De nombreux éléments qui portent des dossards orange et verts sont également disséminés partout dans le marché. Pour éviter toute gêne aux actions des équipes déployées, toutes les entrées du marché ont été fermées aux endroits comportant des portes et barricadées dans les espaces non fermés.

Après le désencombrement et le balayage du marché, le relais va être ensuite pris par les sapeurs-pompiers pour laver tout le marché. Ils verront le service d’hygiène les succéder, pour désinfecter tout le marché, détaille le 3e adjoint au maire de Gueule Tapée-Fass-Colobane. D’où le délai de fermeture du marché étiré jusqu’au vendredi.

Pour le délégué général du marché et secrétaire général de l’Ascodem (Alliance sénégalaise des commerçants et délégués de marché) Mohamed Lamine Bara Amar, le maire est à féliciter pour cette action. ‘’Il a toujours une démarche inclusive dans ses prises de décision qui font l’objet de débats avec nous les concernés. Par rapport au contexte actuel, nous avons convenu, d’un commun accord, de la fermeture de ce site de négoce qui n’accueille pas moins de 15 à 16 mille travailleurs par jour, pour vous faire mesurer le poids économique de ce marché’’.

Par rapport au suivi du mot d’ordre constaté, il témoigne que c’est le signe de la conscience des commerçants. Le respect de cette prescription ne peut nous être que bénéfique, argumente celui qui s’active également dans l’activité de salubrité déroulée.

Participation notable des commerçants aux activités de salubrité

Face aux équipes visibles de l’UCG et de la mairie, les commerçants ne sont pas en reste. À proximité de l’hôpital islamique Al Fallah et de l’école du même nom, c’est des tables vides qui constituent le décor du jour. Absolument personne ne tient ses activités. Pour autant, beaucoup des tabliers sont venus prêter main-forte aux équipes préposées à la tâche. Mains gantées, portant des masques et munis de leurs balais, ils déblaient en groupe l’artère, les moindres coins et recoins de leur espace de travail.

Après le marché de Colobane, la mairie va ensuite engager ce même type d’opération successivement au marché de Fass, puis celui de la Gueule Tapée, pour ensuite attaquer le marché aux poissons où il y a des désencombrements à faire, détaille le 3e adjoint au maire Michel Aliou Cissé.

Pour ce qui concerne les mesures de suivi, après la fin des entreprises menées, le représentant de l’autorité parle d’invite à tous les propriétaires de cantines à une vigilance accrue et à la possession d’antiseptiques pour l’usage des clients qui vont venir. Et surtout de renforcer les mesures de protection. Le délégué général du marché, lui, convoque des opérations déjà entamées qui ont consisté en l’achat de détergents distribués au niveau des mosquées, des toilettes publiques et de l’invite aux commerçants à l’achat de gels hydro-alcooliques. En plus de la batterie des gestes édictée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Quid de la distanciation sociale de 1 m conseillée ? La difficulté de son application est reconnue autant par le 3e adjoint au maire que par le délégué du marché. L’autorité du pouvoir décentralisé promet une collaboration avec les commerçants dans ce sens et des discussions avec eux de la possibilité d’appliquer cette instruction dans la mesure du possible. Le délégué, qui a également confessé la difficulté d’appliquer cette règle exigée par l’OMS, appelle à des gestes de substitution à adopter, dans le cas des commerçants, que sont : l’utilisation de masques, de gants et de gels pour parer aux conséquences possibles des contacts qui sont difficilement évitables.

La fermeture du marché de Colobane a été majoritairement respectée. Seul l’espace des vendeurs de friperie localisé à la sortie de l’autoroute a été occupé par des vendeurs.

MAMADOU DIALO (STAGIAIRE)