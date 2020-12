Face à la ‘’courbe inquiétante’’ de la progression de la pandémie, particulièrement à Dakar, le gouverneur a suspendu, samedi, les autorisations exceptionnelles d’ouverture de débits de boissons précédemment accordées. A cet effet, un arrêté instruit les préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, le commissaire central de Dakar, le chef du Service régional de la sécurité publique et le commandant de la Légion Ouest de gendarmerie, quant à l’exécution de cette nouvelle mesure restrictive.

Ainsi, dans la région de Dakar, il est interdit de faire de la musique, des chants et danses dans les restaurants, bars, discothèques… jusqu’à nouvel ordre.

En outre, Al Hassan Sall rappelle que ‘’le non-respect de l’heure de fermeture des débits de boissons, fixée à 23 h, ainsi que de l’interdiction de la musique, des chants et danses, expose le contrevenant aux peines et sanctions prévues par les lois et règlements’’.

Il insiste sur le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, les lieux de commerce et les moyens de transport, en plus de l’interdiction des rassemblements sur les plages, les terrains de sport, les salles de spectacle et les espaces publics.