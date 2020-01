Mamadou Seck, un boulanger de 48 ans, a comparu, ce 7 janvier 2020, devant la chambre criminelle, pour le meurtre de Cheikh Thiaw, son superviseur dans la boulangerie Serigne Babacar Sy sise à Malika. Le parquet a requis une peine de 20 ans de travaux forcés.

Informés de ce qu’un individu a été poignardé et conduit à l’hôpital, des éléments de la brigade de Keur Massar se sont transportés, la nuit du 14 au 15 août 2015, à la boulangerie Serigne Babacar Sy sise à Malika, pour faire les constats d’usage. Puis, ils ont rallié l’hôpital Principal où avait été admis Cheikh Thiaw. Interrogés, les accompagnants ont, à l’unanimité, confié que Cheikh a été poignardé par Mamadou Seck qui a pris la fuite. La victime a rendu l’âme, après 1 h 30 mn, suite à une hémorragie interne. Ce n’est qu’au lendemain des faits que M. Seck est allé se livrer à la brigade de gendarmerie de Keur Massar.

Il a, derechef, reconnu les faits à l’enquête préliminaire. Idem, hier, devant la chambre criminelle. Saur qu’il a soutenu avoir trébuché, lors de la bagarre, et le couteau qu’il tenait à la main s’est retrouvé dans la cage thoracique de la victime. Il a ajouté que le couteau en question a toujours été dans la boulangerie. Il a longuement insisté sur la rixe et évoqué une vieille colère entre eux deux.

‘’Cela faisait trois mois qu’on était en froid. Cette nuit-là, j’étais en train de faire sortir les sacs de farine et il m’a dit de faire du pain sans sel sur un ton insolent. Mon refus a été catégorique. Il a appelé son cousin au téléphone qui se trouve être le propriétaire de la boulangerie qui m’a raisonné. J’étais sur le point de m’y atteler, mais il a commencé à me lancer des mots. Une bagarre s’en est suivie. Il me lançait des plateaux de cuisson de pain que j’esquivais’’, a-t-il raconté. Il a fini par ajouter qu’il est sorti avec le couteau qu’il a jeté, après trois pâtés de maisons, puis, il est allé se réfugier chez un de ses amis.

Pape Ibrahima Sow est venu à la barre, en sa qualité de témoin oculaire, contredire les déclarations de l’accusé. ‘’Il n’y a pas eu de bagarre ! Cheikh lui a ordonné de faire du pain sans sel, et il a refusé. Ensuite, ils ont commencé à s’insulter et Mamadou a sorti un couteau de son jean pour le lui planter dans le torse. On a voulu l’arrêter, mais il nous menaçait avec’’. Rawane Sall, l’autre témoin, a confirmé les dires de Pape Ibrahima.

Ndiaw Thiaw, le cousin de la victime et propriétaire de la boulangerie, a déclaré : ‘’Mon téléphone a sonné et c’était Cheikh Thiaw. Il m’a fait part que Mamadou refusait de faire du pain sans sel et je lui ai dit de me le passer. Je lui ai rappelé qu’il a été engagé pour produire la qualité de pain qu’on lui demande de faire et que ce n’était pas à lui de décider. Quelques minutes après, j’ai reçu un autre appel m’annonçant la mort de Cheikh.’’

Fort de tous ces témoignages, Me Amadou Diaw de la partie civile a soutenu que les témoins ont apporté des éléments suffisants pour assoir la culpabilité de l’accusé. ‘’Il a préparé son coup’’, a-t-il martelé, avant de demander au tribunal d’allouer à Maty Guèye, la maman de la victime, la somme de 50 millions pour le préjudice causé. Dans la même veine, le parquet a trouvé les faits simples et constants. Il a requis une peine de 20 ans de travaux forcés.

Alors que Mes Faye et Iba Mar Diop de la défense ont demandé à la cour de disqualifier les faits en coups ayant entrainé la mort sans avoir l’intention de la donner.

Mamadou Seck sera édifié le 21 janvier prochain.

FAMA TALL